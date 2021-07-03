هجوم إلكتروني واسع يضرب شركات في أمريكا

المصدر: أ ف ب

تعرضت شركة "كاسيا" الأمريكية، التي تزود العديد من الشركات بخدمة إدارة تكنولوجيا المعلومات، أمس، لهجوم إلكتروني، تضمن مطالبة ما قد يزيد على ألف شركة تستخدم نظامها بدفع فدية، ما اضطُر سلسلة مخازن شهيرة في السويد إلى إغلاق موقت لجميع متاجرها في البلاد والبالغ عددها نحو 800.

وأعلنت شركة "كوب سويدن" السويدية أن الهجوم الإلكتروني شل أنشطتها التي تمثل نحو 20% من القطاع في البلاد ويناهز حجم مبيعاتها 1,5 مليار يورو.

ويصعب حالياً تقدير الحجم الفعلي لهذا الهجوم الإلكتروني بواسطة "برنامج فدية".

ويستغل هذا النوع من البرامج الثغرات الأمنية الموجودة لدى الشركات أو الأفراد، ويقوم بتشفير أنظمة الكمبيوتر، ويطلب فدية لإعادة تشغيلها.

وتنبهت "كاسيا" لحدوث هجوم عبر برنامجها "في إس إيه" عند الظهيرة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة لأن الإثنين يوم عطلة رسمية.

وأعلنت الشركة، مساء أمس، أن الهجوم اقتصر على "أقل من 40 من عملائها" في العالم.

إلا أن هؤلاء العملاء يوفرون بدورهم خدمات لشركات أخرى.

وطال الهجوم "أكثر من ألف شركة" بحسب شركة "هانتريس لابز" المتخصصة بالأمن السيبراني.