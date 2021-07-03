حبل شوكي مزروع قابل للنفخ لتخفيف آلام الظهر

المصدر: إعداد: فاتن صبح

كشف فريق من العلماء من جامعة كامبريدج البريطانية عن تصميم جديد لحبل شوكي دقيق قابل للنفخ والزراعة، بهدف علاج أوجاع الظهر المزمنة التي لا تستجيب للأدوية. الجهاز الإلكتروني القابل للنفخ يشكل جزءاً من تركيب محفز الحبل الشوكي وهو نوع من العلاجات المعروفة،التي توصل تيارات كهربائية متوسطة للحبل الشوكي، عبر أقطاب كهربائية مزروعة.

ويتم إرسال التيار بواسطة جهاز دقيق مزروع مولد للنبض حيث يعمل على خفض مستوى الألم.

لأن النبضات الكهربائية تساعد على حجب إشارات الألم الذاهبة إلى الدماغ عبر الحبل الشوكي. ويقول داميانو باروني، عالم الأعصاب السريري في جامعة كامبريدج إلى أن «محفز الحبل الشوكي هو العلاج الأخير بالنسبة للذين يعانون من آلام أصبحت مبرحة بحيث تمنعهم من القيام بمهمات الحياة اليومية. وإن جهازاً فعالاً لا يحتاج لجراحة غزوية قد يسبب الارتياح لكثير من الناس».

ويجمع الجهاز الجديد القابل للنفخ أفضل التقنيات المجربة في الإطار ويمكن لفه بحيث لا يتعدى قطره الملليمترين بما يتيح إدخاله في إبرة مجوفة معيارية. وما إن توضع في المكان المناسب يتم فكها بواسطة دفع القليل من الهواء أو السائل. ويعتبر هذا التطبيق الذكي ممكناً بسبب جمع الفريق بين معيارين في التصميم الإلكترونيات المرنة التي تتيح للجهاز تغيير شكله بعد الزرع وإضافة مسارات الموائع الجزيئية لنفخه.