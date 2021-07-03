أسرع الدراجات الكهربائية مصممة بالكامل حول شكل السائق

المصدر: إعداد: فاتن صبح

طورت شركة «وايت موتورسايكلز كونسيبتس» البريطانية دراجة تزعم أنه لا يوجد لها مثيل في العالم.

وقد بدا لافتاً السرعات القياسية لدراجة «WMC250EV» النارية الكهربائية ذات العجلتين ونظام التوجيه الهيدروليكي المحوري المصمم حول حفرة عملاقة، والذي يستطيع الوصول حتى 250 متراً في الساعة بفضل تقليص مقاومة الدفع بعدل هائل يصل إلى 69 بالمئة، وفق ما أشار مقال في موقع «نيو أطلس».

وتم تصميم الدراجة الجديدة بشكل خاص لتتمحور حول السائق بالكامل، تحديداً روب وايت نفسه الضليع في عالم السباقات منذ أكثر من 25 عاماً.

وقد قام فريق التصميم بإجراء مسح بالليزر لجسم وايت المكسو بالخوذة والجلد في وضعية الجثوم القصوى خلال السباق وعمل على تصميم هيكل الدراجة بحيث يتناسب مع محيط شكله بدقة متناهية. واتسمت الدراجة بحفرة كبرى بداخلها في خطوة هي الأولى من نوعها في عالم الدراجات بالرغم من وجودها في السيارات.

وصممت الدراجة بكليتها حول نفق كربوني مجوّف يحدث حفرة عملاقة في الواجهة الأمامية الانسيابية للدراجة حيث يتموضع الضوء الأمامي عامةً. ويعلق وايت بالقول: «لقد أنتجنا الدراجة الإيروديناميكية الأكثر فعالية في العالم، وأفضل طريقة لإثبات ذلك تكمن في قيادتها بأقصى سرعة ممكنة.

وسنحقق الرقم القياسي العالمي.» وتقضي خطة وايت إثبات التكنولوجيا عبر رقم قياسي للسرعة الأرضية، قبل التحول إلى سوق الدراجات الكهربائية. ويكمن الهدف بالوصول إلى سرعة 250 متراً في الساعة في بوليفيا خلال العام 2022.