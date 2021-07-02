"جالاكسي إس 21 ألترا" يفوز بجائزة أفضل هاتف ذكي في العالم

المصدر: يونهاب

قالت سامسونغ للإلكترونيات أمس الخميس إن أحدث هواتفها الذكية "جالاكسي إس 21 ألترا" المدعم لتكنولوجيا الجيل الخامس فاز بجائزة أفضل هاتف ذكي في أكبر معرض للاتصالات المتنقلة في العالم.

قالت الشركة إنه تم تكريم الهاتف في حفل توزيع جوائز الجوالات العالمي في المؤتمر العالمي للهواتف النقالة للعام 2021 في برشلونة أول امس الأربعاء.

نافس الهاتف، الذي أطلق في يناير الماضي، على الجائزة، جنبا إلى جنب مع هاتف جالاكسي إس 20 إف إي "S20 FE 5G" المدعم للجيل الخامس، وأيفون 12 برو ماكس "iPhone 12 Pro Max"، ووان بلاس 9 برو "OnePlus 9 Pro" من آبل، وشاومي مي 11 ألترا "Xiaomi Mi 11 Ultra".

"هذا هو أفضل هاتف ذكي صنعته سامسونغ على الإطلاق بمجموعة واسعة من الميزات وشاشة "أموليد" (AMOLED) مذهلة، وأفضل كاميرا في فئاتها وغير ذلك... سيقدم هذا الهاتف خدمات شاملة وهو جدير بالفوز بجائزة أفضل هاتف ذكي في 2021"، وفقا لما نقلته سامسونغ عن حكام الفئة.

ويعد الهاتف، الذي يأتي بشاشة مقاس 6.8 بوصات، هو أول جهاز في سلسلة جالاكسي إس يدعم خاصية قلم سامسونغ (S-Pen)، التي كانت تُستخدم سابقا مع أجهزة جالاكسي نوت. كما يحتوي الهاتف على ضبط رباعي للكاميرا الخلفية بما يشمل كاميرا عريضة بدقة 108 ميجابكسل وعدستين تقريب.