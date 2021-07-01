إل جي إلكترونيكس تطلق تلفزيونات Mini LED هذا الأسبوع

المصدر: يونهاب

أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس أول أمس الثلاثاء أنها تعتزم طرح تلفزيونات Mini LED التي تنتجها في هذا الأسبوع، حيث تتطلع شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة لتوسيع وجودها في سوق التلفزيونات المتميزة.

بدءا من أمريكا الشمالية، سيتم توفير تلفزيونات QNED Mini LED لـ إل جي في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك أوروبا وكوريا الجنوبية واليابان.

وتأتي تلفزيونات Mini LED بأحجام 65 و75 و86 بوصة بدقة 4K و8K. وفي كوريا الجنوبية، سيتم بيع 4 طرز من تلفزيونات QNED Mini LED بأسعار تتراوح من 5.09 مليون وون (4,500 دولار أمريكي) إلى 16.8 مليون وون لطرازات 8K ومن 3.19 مليون وون إلى 8.2 مليون وون لطرازات 4K.

يعد تلفزيون QNED Mini LED لـ إل جي، والذي تم تقديمه في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2021، أول منتج تلفزيوني يجمع بين حلول النقاط الكمومية ونانوسيل.

ويحتوي الطراز بقياس 86 بوصة وبدقة 8K على ما يقرب من 30,000 mini LED و2,500 منطقة تعتيم، مما يوفر نسبة تباين وسطوع محسنة أكثر من أجهزة تلفزيونات LCD الحالية.

وتأمل إل جي في أن تزيد تلفزيونات Mini LED من وجودها في سوق التلفزيونات المتميزة مع تلفزيونات OLED.

وفي سوق التلفزيونات المتميزة العالمية التي تشير إلى أجهزة التلفزيون بسعر 2,500 دولار أمريكي أو أكثر، كانت إل جي في المركز الثاني بحصة سوقية بلغت 24.5% في الربع الأول من العام، بعد سامسونغ للإلكترونيات بنسبة 46.6%، وفقا لبيانات من باحث السوق "أومديا".