«هيتاشي إيه بي بي» تنضم إلى تحالف 450 ميغاهرتز لتطوير خدمات اتصالات المهام الحرجة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن انضمامها إلى تحالف 450 ميغاهرتز، الذي يجمع الناقلين ومالكي النطاقات، ومصنعي المعدات، ومزودي الحلول والأجهزة الطرفية، وذلك لدعم تطور شبكات الاتصالات المتنقلة في النطاق الترددي 450 ميغاهرتز. ومع تزايد الكوارث الطبيعية والتهديدات الإلكترونية، ستؤدي حلول الاتصالات اللاسلكية على نطاق 450 ميغاهرتز، دوراً محورياً في ضمان الربط الموثوق لتطبيقات المهام الحرجة للعملاء.

وكمزوّد رائد للشبكات الذكية، والحلول الصناعية للمهام الحرجة، تسعى «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، لدعم منظومة 450 ميغاهرتز، والترويج لاستخدامها في اتصالات القطاعات الصناعية والخدمية.

تحتاج الشركات العاملة في قطاع المرافق والقطاع الصناعي في دولة الإمارات، إلى شبكات اتصالات أكثر صلابة ومرونة، بينما تنتقل إلى نموذج تشغيلي رقمي لا مركزي وخالٍ من الكربون. حيث يساعد تردد 450 ميغاهرتز على تلبية هذه الحاجة الملحة للربط من خلال توفير وصول أوسع نطاقاً بتكلفة معقولة. ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة في حالات الطوارئ أو الكوارث، حيث الاتصال الموثوق، يمكنه أن يزوّد المستجيبين الأوائل بالبيانات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات. وإلى جانب التكنولوجيا الخلوية، مثل تقنيات الجيل الرابع المطور LTE، وتقنيات شبكة الجيل الخامس 5G، سيقود الطيف الترددي 450 ميغاهرتز، والتطبيقات في المنظومة البيئية الموجة المقبلة من الاتصالات للقطاع الصناعي.

وقال الدكتور «مصطفى الجزيرى» المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، لمنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان: «يقرّ المشرّعون بالحاجة العاجلة لاتصالات موثوقة، تدعم البنية التحتية الحيوية»، مشيراً إلى أن «طيف 450 ميغاهرتز»، يعتبر أساسياً لتلبية متطلبات الاتصالات للشبكة الذكية والعمليات الصناعية. وتلتزم «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في المنظومة، وتحالف 450 ميغاهرتز، وجلب خبرتنا طويلة الأمد في الصناعة، لضمان أن يتمكن عملاؤنا من الوصول إلى هذا المورد الحيوي بأقصى قدر من الاعتمادية والأمن الإلكتروني».

وبدوره، أعرب «إيغور فيركر»، العضو المنتدب لتحالف 450 ميغاهرتز، عن سعادته الكبيرة بالترحيب بانضمام شركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» إلى التحالف، مؤكداً أن «خبرات وتجارب الشركة، ستسهم في زيادة توسيع منظومة 450 ميغاهرتز، من خلال جلب حلول رائدة، في ظل توجه مزيد من البلدان نحو تخصيص طيف 450 ميغاهرتز للاتصالات الخاصة بالمهام الحرجة».

وتعمل «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، عبر كامل سلسلة القيمة للطاقة، ضمن قطاعات صناعية وخدمية، بدءاً من النقل والتوزيع، ومحطات التحويل، والمعدات والأجهزة، ووصولاً إلى الاتصالات والتطبيقات. ومن شأن انضمامها إلى تحالف 450 ميغاهرتز، أن يجلب خبرة مكتسبة على مدى أكثر من قرن في التكنولوجيا، وريادة السوق، ضمن قطاع الكهرباء والقطاعات الصناعية.

وتقدم محفظة TRO600 اللاسلكية من «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، التركيبة المثلى من التقنيات اللاسلكية الصناعية، لتناسب حالات الاستخدام الصناعية المتعددة، ما يتيح للعملاء الاستفادة من مزايا الرقمنة، وزيادة السلامة، والكفاءة التشغيلية، والتكلفة التشغيلية المخفضة. وتضع الشركة تركيزاً كبيراً على الاتصالات عالية الموثوقية للمهام الحرجة، من أجل ضمان عمليات تشغيلية «دائمة» لعملائها.