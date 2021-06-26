بكتيريا تحوّل قناني البلاستيك إلى نكهة الفانيلا

المصدر: إعداد: فاتن صبح

كشف علماء من جامعة إدنبره، عن إمكانية استخدام نوع مهندس من جراثيم العصيات القولونية «إي كولاي»، في تحويل القناني البلاستيكية، إلى مادة الفانيلين، التي تعتبر المركب الأولي في نكهة الفانيلا.

ولفت موقع «نيو أطلس»، إلى أن فريق البحث ركز على نوع بلاستيك (PET)، أو بولي إيثيلين تريفثاليت، المستخدم عادةً في تغليف الأطعمة والشامبوهات، وقناني المشروبات، والذي يخلف ما يقارب 50 مليون طن من النفايات كل عام.



وقد طور الباحثون تقنية تستخدم شكلاً مصنعاً من بكتيريا «إي كولاي»، وإضافتها لقناني البلاستيك المتحللة، فتمكنوا من تحويل 79 في المئة من منتج النفايات التابع لها، وهو حمض التريفثاليك، إلى مركب الفانيلين.

وتشير جوانا سادلر المشرفة على البحث أن: «المثال الأول على استعمال النظام البيولوجي لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية للأفضل وتحويلها لمادة كيميائية قيّمة، الأمر الذي له مضاعفات مشوقة على الاقتصاد الدائري». كما لفتت إلى قدرة علم الأحياء التركيبي على معالجة تحديات العالم الحقيقي. بدورها، أكدت الدكتورة إليس كروفورد، من الجمعية الملكية للكيمياء، أن ذلك استخدام فعلي مثير للاهتمام للعلوم الجرثومية، على مستوى الجزيئات، لتحسين الاستدامة، والعمل باتجاه الاقتصاد الدائري.