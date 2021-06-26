هوغا سيارة مستوحاة من الليغو

المصدر: إعداد: فاتن صبح

هوغا أو الطويلة، سيارة مبتكرة من تصميم الطالب ريان شلوتهاور الذي استوحى الفكرة من لعبة الليغو، وتخيل أنها ستكون نتاج تعاون بين شركتي «أيكيا» الشهيرة و«رينو» ولا تتعدى تكلفتها 6500 دولار.



ومع أن السيارة الصغيرة للغاية لم تصبح حقيقةً، فإنها بحسب موقع «ذا برايت سايد» مجرد أطروحة تقدم بها طالب البكالوريوس وصممها لتكون مجرد «سيارة تركيب»، تتكيف فلسفة إنتاج تصاميم «أيكيا» والتغليف والاستعمال العملي لتمنح المستخدمين ركوباً سهلاً فائق العملية. ويتحد كل ذلك مع منصة التنقل المتطورة لرينو لخلق أداة تنقل حضري تأخذ الاستدامة بعين الاعتبار.



وترمي سيارة «هوغا» لأن تكون «ذكية غير مكلفة ومستدامة» دون أن تساوم على سلامة الراكب والمساحة الداخلية المستخدمة وسهولة الاستعمال. وفي حين تبدو تلك مهمة مستحيلة لسيارة بهذا الحجم إلا أنها ممكنة على الورق.



وتتمتع السيارة المثيرة للفضول بعدد من الأفكار الجيدة متمثلة بوجود مقعدين للكبار مع ارتفاع يبلغ 1.8 متر وطول يصل إلى 2.3 متر، وهي بذلك أكثر ارتفاعاً وأقصر من منافستها «آمي» من «سيتروين». وقد اتخذ ألوانها من عملاق الصناعة السويدية، فجاء الهيكل بلون الأصفر المشرق، أما الداخل فكان باللون الأزرق جزئياً. أما الشكل عموماً فيستند إلى مبدأ باوهاوس للتصميم النظيف والهادف. وتجدر الإشارة إلى غالبية قطع السيارة قابلة لإعادة التدوير فلا تولد نفايات عند نهاية الحياة.