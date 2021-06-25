"مايكروسوفت" تكشف رسمياً عن نظام "ويندوز 11"

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

كشفت مايكروسوفت عبر مؤتمر افتراضي أمس عن أهم مميزات الجيل الجديد من النظام التشغيلي "ويندوز 11" Windows 11، والذي يتوقع إطلاقه في أكتوبر من العام الجاري، وذلك كتحديث مجاني للأجهزة العاملة على نظام "ويندوز 10".

ويحوي النظام عددا من الخصائص الجديدة، منها تطبيق خاص بويندوز لمحادثات الفيديو والدردشات النصية، وإجراء تحديثات تلقائيا للألوان عبر تقنية Auto HDR التي تعمل بالذكاء الاصطناعي خلال استخدام ألعاب الفيديو المختلفة.

وذكر مسؤول المنتجات بمايكروسوفت "بانوس باناي" إن النظام الجديد يتميز بواجهة استخدام مبسطة بالمقارنة مع سابقه، ومتجر "ويندوز" جديد للتطبيقات والبرامج وتحسينات في الأداء وإمكانية أداء عدة مهام في وقت واحد، بالإضافة إلى دعم تطبيقات "أندرويد" Android لأول مرة.

وأضاف "باناي" أن ويندوز 11 "سينال إعجاب" عشاق ألعاب الفيديو جيم، من خلال تقديم أفضل تجربة لألعاب الفيديو عبر أجهزة الحاسوب المكتبي.

ويحوي النظام الجديد قائمة "ابدأ" جديدة وزر "ابدأ" محدثً يتمركز كلاهما في شريط المهام. في حين تشبه واجهة المستخدم إلى حد كبير واجهة نظام "ويندوز 10X"، وهو مشروع تم التخطيط له في الأصل للأجهزة ذات الشاشة المزدوجة والتي ألغتها "مايكروسوفت" في النهاية.

كما ستقوم "مايكروسوفت" بدمج برنامج "ماكيروسوفت تيمز" مباشرةً في النظام الجديد لكل من المستهلكين والمستخدمين التجاريين والذي يسمح لمستخدمي "ويندوز 11" بالاتصال بالأصدقاء أو العائلة أو زملاء العمل.