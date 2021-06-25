شراكة بين «تير» و«نون» لتعزيز التنقل المستدام

المصدر: دبي - البيان

أبرمت شركة «تير»، المزوّد الأوروبي المتخصص في خدمات التنقل المصغّر، ومقرها برلين، اتفاقية شراكة مع منصة التجارة الإلكترونية «نون دوت كوم».

وتهدف «تير» من خلال الاتفاقية إلى تقديم خدماتها إلى جمهور أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر منصة «نون دوت كوم» الرقمية، وتعزيز التنقل المستدام عبر تشجيع المستخدمين على تبني وسائل النقل البديلة والصديقة للبيئة.

وكجزء من الاتفاقية بين الشركتين، سوف تستخدم «نون دوت كوم» هذه الشراكة لتحفيز عملائها على استخدام سكوترات «تير» من خلال منحهم دقائق مجانية والتي يمكنهم الاستفادة منها عبر تطبيق «TIER» على هواتفهم. وبالمثل، ستكافئ «تير» عملاءها لاتخاذهم قراراً واعياً حيال وسائل التنقل الصديقة للبيئة عبر منحهم خصومات على مختلف المشتريات التي يتم بيعها عبر موقع «نون دوت كوم». للاستفادة من هذا العرض الحصري، لن يحتاج عملاء «نون دوت كوم» سوى إنشاء حساب وتحميل تطبيق «TIER» للاستفادة من هذا العرض.

وقال أمير ميلاد، مدير عام شركة «تير» الشرق الأوسط: نظراً لاتساع رقعة مستخدمي شركتيّ التجارة الإلكترونية والنقل الرائدتين، نعتقد أن هذا التعاون سوف يشجّع المستهلكين على التحوّل إلى وسائل النقل الأكثر استدامةً، الأمر الذي لن يساعد فقط في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على نطاق أوسع، ولكنه سيعمل أيضاً على توفير الوقت والمال للمستخدمين على المدى الطويل.