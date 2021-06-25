«نتورك إنترناشيونال» تتعاون مع «مايكروسوفت» في الدفع الرقمي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «مايكروسوفت» عن تعاونها مع «نتورك إنترناشيونال»، بهدف توفير بوابة «N-Genius» لخدمات الدفع الرقمي عن طريق سحابة «مايكروسوفت أزور» الآمنة والموثوقة، حيث ستسهم هذه الخطوة في تمكين شركات التجارة الإلكترونية في المنطقة، من تنمية أعمالها، والوصول إلى أفضل خدمات الدفع الرقمية المتطورة.

وأعرب أندرو كي، رئيس قسم الشركات التجارية، والمؤسسات الحكومية في «نتورك إنترناشيونال»، عن أهمية هذه الشراكة، وقال: نحن سعداء باتخاذ هذه الخطوة، التي من شأنها تعزيز بوابة الدفع الرقمية «N-Genius»، عن طريق خدمات سحابة «مايكروسوفت أزور»، خصوصاً في ظل التنامي الكبير الذي شهده قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة قبل الجائحة، بالإضافة إلى النمو الكبير في مجال التسوق الإلكتروني، المرتبط بإجراءات الإغلاق المفروضة لتطويق الجائحة، والتي سرعت بدورها من وتيرة هذا النمو. ومن هذا المنطلق، برزت الحاجة لمنصة خدمات دفع رقمية آمنة ومرنة وسهلة الاستخدام. ولقد واصلنا استثماراتنا التكنولوجية، لتلبية احتياجات هذا المجال، حيث شكلت بوابة الدفع الرقمية «N-Genius»، أحد حلول الدفع الرقمية الرائدة في الشرق الأوسط، والمصممة لتمكين العاملين في التجارة الإلكترونية من بناء نظام يعزز من ثقة المستهلكين في مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.

وقال محمد عارف رئيس مجموعة حلول الخدمات السحابية في «مايكروسوفت» الإمارات: تتمثل رسالة «مايكروسوفت»، في تمكين جميع الأفراد والمنظمات حول العالم، من خلال تزويدهم بالخدمات والأدوات التي من شأنها دعمهم، لتحقيق المزيد من الإنجازات. ويسعدنا التعاون مع «نتورك إنترناشيونال»، لتعزيز هذه الخطوات والأهداف.

وأضاف: ستتيح شراكتنا مع «نتورك إنترناشيونال» إمكانية تقديم خدمات دفع رقمية متكاملة ذات طراز عالمي، تستند على سحابة «مايكروسوفت أزور»، ما يتيح للمؤسسات والعملاء تبني أحدث الاتجاهات في مجال الدفع الرقمي بسهولة وأمان.