«أڤيڤا» تزود «هنكل» بحلول رقمية لتسريع أداء سلاسل الإمداد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «أڤيڤا» المتخصصة في مجال البرمجيات الصناعية ودعم التحول الرقمي والاستدامة، عن تعاونها مع شركة «هنكل» العالمية المتخصصة في السلع الاستهلاكية والكيماويات الصناعية، حيث ستقوم باستخدام حلول «أڤيڤا» الرقمية لمساعدتها على تسريع أداء سلاسل الإمداد.

وقالت كيم كوستو، النائب الأول للرئيس لإدارة أداء الأصول وأنظمة الطاقة المتعددة في «أڤيڤا»: فيما تركز العديد من المؤسسات اليوم على تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة، حققت أڤيڤا تقدماً إيجابياً ملموساً في هذا التوجه العالمي من خلال تطوير الحلول التقنية التي تسهم بفعالية في تخفيض الأثر البيئي للمؤسسات الصناعية. وتلعب التقنيات الرقمية دورًا محوريًا في تحقيق طموحات الاستدامة، وتسعى «أڤيڤا» لدعم عملائها حول العالم ليتمكنوا من تحقيق أهدافهم في المجال.

وأضافت: تعمل حلولنا ومنتجاتنا على تمكين العملاء من تكامل الحلول القديمة وتوفير إمكانات التحليل المتقدمة لدعم اتخاذ القرارات المستدامة من خلال بيانات قابلة للاستخدام والتطبيق. هدفنا هو مواصلة العمل مع الأسماء العالمية من أمثال «هنكل»، حيث تتوافق أهدافنا الرامية إلى دعم جدول أعمال الاستدامة العالمية.

وقال الدكتور ديرك هولباخ، النائب الأول للرئيس لسلسلة الإمداد العالمية لأعمال منتجات الغسيل والعناية بالمنزل في «هنكل»: ستواصل «أڤيڤا» دعم رؤيتنا للمستقبل عبر توفير التقنيات التي تحتاجها وحدة أعمال الغسيل والعناية بالمنزل في «هنكل» لتحقيق أهدافها. فالاستدامة وكفاءة استخدام الموارد مبادئ راسخة ضمن القيم المؤسسية لشركة هنكل منذ أمد طويل، حيث إننا من أوائل الشركات التي بدأت بنشر تقرير الاستدامة السنوية قبل ثلاثين عاماً.