«يونيلابس» السويسرية تطلق تطبيقاً ذكياً لتحسين تجربة العملاء في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شبكة مختبرات «يونيلابس» السويسرية للمختبرات التشخيصية عن إطلاق التطبيق الذكي المبتكر «Unilabs ME»، الذي تم تطويره، بالشراكة مع وكالة LEGEND7 الخاصة باللاعب العالمي كريستيانو رونالدو الرائدة في عمليات التحول الرقمي، وذلك بهدف تحسين تجربة العملاء، وزيادة الراحة والأمان، وتسهيل إجراءات اختبار «كوفيد 19» وتسلم النتائج في أقرب وقت.

وتعد هذه الشراكة مع وكالة «كريستيانو رونالدو» جزءاً من أهداف «يونيلابس» لتوسيع نطاق أعمالها نظراً لكونها علامة تجارية متميزة لها سجل حافل، ولا شك في أن هذه الشراكة الواسعة التي عقدتها «مختبرات يونيلابس» والحاصلة على شهادة الآيزو من مركز الإمارات العالمي للاعتماد EIAC تمثل زخماً قوياً للجهود الدولية الهادفة للسيطرة على فيروس «كوفيد 19»، في ظل وجود عدد كبير من العلامات التجارية الرائدة مثل يونيلابس، CR7،FNAC، Aser Ventures، ونادي فالنسيا لكرة القدم، والاتحاد البرتغالي لكرة القدم، Levi’s، وماكدونالدز، ونادي بورتو لكرة القدم، Altice، FootLab.

ويتيح التطبيق الجديد للعملاء تحديد موعد يلائم أوقاتهم لإجراء اختبارات «كوفيد 19» في مختبرات يونيلابس، وهو ما سيساعد على تقليل أوقات الانتظار لإجراء الاختبار، حيث يمكن للعملاء التسجيل بسهولة عبر التطبيق من خلال رمز الاستجابة السريع، ليتمكنوا من استلام نتائج اختباراتهم في مدة أقصاها 6 ساعات، عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.

وقال محمد داوود، الرئيس التنفيذي لشبكة مختبرات يونيلابس في معرض تعليقه على إطلاق التطبيق الجديد «Unilabs ME»، «نفخر بشراكتنا مع وكالة اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو في إطلاق هذا التطبيق الذكي المبتكر، وهدفنا هو تحسين تجربة العملاء، وتقديم خدمة وراحة أفضل، ويمثل هذا التطبيق علامة فارقة في استراتيجيتنا، التي تركز على رضا وسعادة العميل، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرقمية والتكنولوجية الأخرى، التي تلبي احتياجات عملائنا دوماً، وكان آخرها توقيع شبكة مختبرات «يونيلابس» والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) مذكرة تفاهم يتم بمقتضاها دمج اختبار «كوفيد 19» من يونيلابس ضمن وثيقة إياتا الإلكترونية للمسافرين، لتغدو متطلبات تحويل المتطلبات عملية سلسة وآمنة وسهلة.

وأكد محمد داوود أن يونيلابس تتطلع دائماً إلى عقد شراكات مع شخصيات عالمية مشهورة لإطلاق مشاريع ومبادرات أكثر شمولاً لإضفاء المزيد من النجاح والتقدم في أعمالنا، بالوقت الذي نعمل بكل جهد لدعم جهود دولة الإمارات في توسيع نطاق الفحوصات، من خلال إشراف الجهات الصحية على جودة وكفاءة خدمات الفحوص المخبرية، واستخدام الابتكارات التقنية الرقمية والطبية، وفق أفضل الممارسات العالمية لإجراء الفحوصات الطبية في بيئة فعالة وعالية الجودة.

وقال لويس بارافيتا المدير التنفيذي لوكالة EGEND7: يسرنا أن نكون شركاء مع «يونيلابس» بإطلاق الإصدار الأول من التطبيق الذكي Unilabs ME على الهاتف المحمول، وفق نظامي التشغيل آي أو اس وأندرويد، والذي تم تصميمه من خلال خبرائنا المختصين في التحول الرقمي، لتزويد العملاء بتجربة متميزة ورائدة في مجال الرعاية الصحية.

وأشار لويس بارفيتا إلى أن هذا الإنجاز المشترك الأول والمهم للغاية يمثل قيمة مضافة تزيد من الكفاءة لتقديم خدمة مبتكرة وأفضل للعملاء في دولة الإمارات من الجهات الحكومية والخاصة، ما يسهم بتعزيز مستقبل التعاون بيننا، ويرفع سقف طموحاتنا المشتركة، لنمضي في علاقة متينة وراسخة تجمع EGEND7 مع يونيلابس في مشاريع مستقبلية.