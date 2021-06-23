دراسة: خسائر فادحة تتكبدها الشركات في العالم جراء التقييم السلبي لعملائها على الإنترنت

المصدر: دبي- البيان

أظهرت دراسة حديثة، أن كل تقييم سلبي على الإنترنت، يكبّد الشركات خسارة فادحة، تصل إلى 30 عميلاً، إضافة إلى أن كل تقييم بنجمة إضافية، يرتبط بنسبة زيادة في العائد، تتراوح بين 5 - 9 %، وفق دراسة حديثة لكلية هارفارد للأعمال، وعلاوة على ذلك، تُظهر الأرقام أن المتسوقين على الإنترنت يودون إنفاق نسبة 31 % إضافية على شركة لديها تقييمات «ممتازة»، وترغب نسبة 92 % منهم، اختيار شركة محلية، طالما لديها تقييم 4 نجوم.

وشدَد خبير متخصص في قطاع الأعمال، على الدور الذي يلعبه تقييم العملاء عبر الإنترنت في نجاح الأعمال، وزيادة فرص نمو إيراداتها وأرباحها. ودعا ستيفان طوبيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق «Raayi»، أول تطبيق شامل لمراجعات الأعمال في الإمارات، الشركات، لتعزيز دور تقييم العملاء، والتغذية الراجعة من المتعاملين، وتبنيها في الخطط الاستراتيجية لها، كونها أداة أساسية، يجب أن توليها الشركات الاهتمام اللازم لتعزيز أرباحها، والاحتفاظ بقاعدة عملائها.

وقال طوبيا: بات مؤكداً، الأهمية المحورية لتقييم العملاء عبر الإنترنت في نجاح العلامات التجارية وتحقيقها العوائد، حيث تشير الدراسات إلى أن حوالي 95 ٪ من العملاء يقرؤون التقييمات قبل اتخاذ قرار شراء أي سلعة أو منتج أو خدمة، ما يؤكد أنه لا يمكن إغفال الدور الذي يلعبه التقييم عبر الإنترنت، في المحافظة على المتعاملين الحاليين، واكتساب عملاء جدد. وفي ضوء أن الإنترنت جعل الوصول إلى هذه المعلومات سهلاً للغاية، أصبحت هذه المعلومات ذات تأثير مضاعف في أعمال الشركات وسمعتها التجارية في نفس الوقت.

وخلال فترة جائحة كوفيد 19، ازداد عدد العملاء الذين يبحثون في التقييمات والمراجعات على الإنترنت، عن تجارب العملاء السابقين حول المنتجات أو الخدمات. وفقاً لنتائج استبيان لتقييمات العملاء، أكد حوالي 31 % من العملاء، أنهم قرؤوا المزيد من التقييمات في العام الماضي، نتيجة للجائحة.

وتتمحور فكرة «Raayi»، حول تقديم منصة شاملة متعددة القطاعات، تتيح مشاركة المراجعات الموضوعة من قبل مستهلكين ومتعاملين حقيقيين. ويهدف التطبيق إلى ربط الأعمال التجارية من كل المجالات مع المستهلكين، عبر مكونات ثلاثة أساسية. العنصر الأساسي للتطبيق، هو دليل الأعمال التجارية، والذي يقدم رؤى عن القطاعات المتنوعة التي تعمل في الدولة. والمكون الثاني، هو السماح للعملاء بتقييم ومراجعة مدى أداء الشركات، ويسمح التطبيق من خلال هذه الخاصية للأفراد، تقديم آرائهم عن الشركات المحلية في أكثر من 17 مجالاً، ما يسهم في توفير وقت وجهد كل المستهلكين، من خلال توفير طريقة سهلة لهم للعثور على الشركة المناسبة لاحتياجاتهم. وأخيراً، خاصية التنظيم الخاصة للتطبيق، والتي تتيح للمستخدمين، مشاركة المعلومات عبر قوائم متخصصة، بحسب كل قطاع.