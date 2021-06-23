تخفيضات توفيرية مذهلة وعروض خاصة على أجهزة هواوي

المصدر: البيان

أطلقت هواوي عروضها الترويجية المثيرة على مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية والمميزة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة لمنح الزبائن الفرصة للحصول على أجهزتها بأسعار تنافسية وتخفيضات حصرية، كل ذلك ضمن مفاجآت الصيف من هواوي‏‏.

ستوفر العروض على الأجهزة على المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة ما قيمته الكثير وذلك على أحدث الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وسماعات الأذن، والأجهزة القابلة للارتداء الذكية والمزيد من هواوي. تستمر العروض عبر الإنترنت من تاريخ 27 إلى 29 يونيو وتضم مجموعة من الحزم والعروض الحصرية السريعة فلاش سيل والمزيد لمساعدة المستخدمين على تعزيز الإنتاجية في العمل والاستمتاع بالترفيه في الحياة اليومية.

يسعى المستهلكون للاستفادة من التحسينات السريعة المتواصلة على الأجهزة والتكنولوجيا من خلال الحصول على تجربة متواصلة تُمكنهم من استخدام هواتفهم الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الأخرى بسلاسة عبر سيناريوهات الحياة اليومية المختلفة. وتُعد مفاجآت الصيف من هواوي فرصة مثالية للمتسوقين لتجربة هذا المستقبل الجديد من خلال الاستفادة من حزم العروض المذهلة التي تقدمها عبر مجموعة من الأجهزة الذكية. وقد تم اختيار هذه الحزم بعناية لضمان حصولهم على أقصى استفادة من أجهزتهم بطريقة تُعزز حياتهم اليومية.

لذلك، يُمكن للمتسوقين الاستمتاع بخصم يصل إلى 700 درهم مع عروض حصرية عبر الإنترنت. حيث يأتي جهاز الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D14 R5 الآن مرفقاً بشاشة هواوي، ويأتي مع ماوس وحقيبة مقابل 2,748 درهم إماراتي، وهذا يعني توفر 350 درهم إماراتي من سعر التجزئة الأصلي. كما تتضمن حزمة عروض الهواتف المحمولة والسماعات هاتف HUAWEI nova 7 SE مع سماعات HUAWEI FreeBuds 4i مقابل1,300 درهم إماراتي، وذلك يعني خصم 398 درهم إماراتي من السعر الكلي.

كما تتوفر عروض على مجموعة من الأجهزة المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء وسماعات الأذن لأولئك الباحثين عن تعزيز أسلوب حياة نشط وسلس، وتتضمن هذه العروض هاتف HUAWEI P40 Pro الرائد مع ساعة HUAWEI Watch GT 2 Pro مقابل 3,798 درهم إماراتي، أو مع السماعات اللاسلكية HUAWEI Freebuds Pro مقابل 3,448 درهم إماراتي، ويأتي مع كلاهما شاحن لاسلكي HUAWEI بقيمة 399 درهم إماراتي هدية. كلا الحزمتين توفر على المستهلك ما قيمته 700 درهم من سعر البيع.

بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للمتسوقين الاستمتاع بخدمة التوصيل المجانية لكل طلب بقيمة تزيد عن 200 درهم إماراتي، وشحن سريع على مدار 24 ساعة، كما يُمكنهم إرجاع المشتريات التي لا يرغبون بها على أن تكون في حالة محكمة الغلق خلال 7 أيام، والحصول على ضمان لمدة 12 شهر.

تعكس عروض مفاجآت الصيف من هواوي الضوء على التزام الشركة المتواصل بتعزيز المبيعات والتسوق الرقمي، والتي أصبحت شائعة بشكلٍ متزايد بين المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة.



عروض مفاجآت الصيف

•تتضمن حزمة الحاسوب والشاشات جهاز الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D 14 R5 مع خصم 50٪ وماوس وحقيبة كهدايا مجانية بقيمة 299 درهم مقابل 2,748 درهم إماراتي.

•حزمة الهاتف المحمول والسماعة التي تتضمن هاتف HUAWEI nova 7 SE بخصم 100 درهم. أضف 1 درهم واحصل على سماعة الأذن اللاسلكية HUAWEI FreeBuds 4i بقيمة 299 درهم مقابل1,300 درهم.

•حزمة الهاتف المحمول والأجهزة القابلة للارتداء والتي توفر 700 درهم إماراتي وذلك على هاتف HUAWEI P40 Pro وساعةHUAWEI WATCH GT 2 Pro Bundle، إلى جانب شاحن لاسلكي مجاني بقيمة 399 درهم إماراتي، كل ذلك مقابل 3,798 درهم إماراتي.

•تتضمن حزمة الهاتف المحمول وسماعة الأذن خصم 700 درهم إماراتي وذلك على هاتف HUAWEI P40 Pro وسماعة HUAWEI FreeBuds Pro ، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي مجاني بقيمة 399 درهم إماراتي، كل ذلك مقابل 3,448 درهم إماراتي.

•تتميز حزمة الأجهزة القابلة للارتداء والسماعات بخصم 400 درهم إماراتي على ساعة HUAWEI Watch GT 2 Pro وسماعات الأذن اللاسلكية HUAWEI FreeBuds Pro بسعر‎1,248 ‎ درهم إماراتي.

•حزمة الهاتف المحمول وسماعة الأذن اللاسلكية والتي تتضمن هاتف HUAWEI Y9a بخصم 349 درهم إماراتي مع سماعة لاسلكية HUAWEI FreeBuds 3i بسعر1,099 درهم إماراتي.

•تنزيلات فلاش بخصم 150 درهم من سعر سماعة HUAWEI FreeLace Pro .

أما بالنسبة للمتسوقين الذين يفضلون تجارب التسوق داخل المحلات وليس عن طريق الإنترنت، تقدم هواوي هدية مفاجآت الصيف من هواوي الخاصة مع كل عملية شراء لساعة HUAWEI Band 6 وسماعات الأذن HUAWEI FreeBuds 4i بصوت عالي الجودة وبطارية طويلة العمر. يتوفر العرض في متاجر Huawei Experience وعبر تُجار التجزئة المحددين في الإمارات العربية المتحدة، وذلك من تاريخ 17 يونيو إلى 3 يوليو 2021.