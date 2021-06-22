سامسونغ تطلق شاشات "أوديسي" المطوّرة للألعاب

المصدر: يونهاب

أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات أمس الاثنين عن الإطلاق العالمي لشاشات الألعاب، التي تمت ترقيتها حيث تحاول شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة زيادة المبيعات وسط اتجاه البقاء في المنزل.

سيكون إصدار 2021 من شاشات "أوديسي" للألعاب - G70A وG50A وG30A - متاحا في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك كوريا الجنوبية، وفقا لسامسونغ.

ويأتي G70A مقاس 28 بوصة بسعر 950 ألف وون (840 دولارا أمريكيا) في كوريا الجنوبية، بينما سيأتي G50A مقاس 27 بوصة بسعر 650 ألف وون. وتم تحديد سعرG30A مقاس 27 بوصة و24 بوصة عند 315 ألف وون و215 ألف وون على التوالي.

وقالت سامسونغ إن G70A يأتي مع شاشة تبديل مسطحة (IPS) تتميز بدقة فائقة الوضوح تبلغ 3840 × 2160 بكسل. كما أنه يدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز ووقت استجابة رمادي إلى رمادي يبلغ 1 مللي ثانية.

ويتميز G50A بشاشة تبديل مسطحة تدعم دقة رباعية عالية الوضوح، بينما يأتي G30A بلوحة كاملة عالية الوضوح.

وقالت سامسونغ إن إصدار 2021 من شاشات "أوديسي"، يتم تمييزه أيضا من خلال التصميمات المريحة التي تتميز بنقاط التحكم في المحور والإمالة والدوران وتعديلات الارتفاع.

وفقا لباحثة السوق "International Data"، كانت سامسونغ هي البائع الرئيسي لشاشات الألعاب التي تدعم معدلات تحديث تبلغ 100 هرتز أو أعلى في الربع الأول من العام الجاري، بحصة إيرادات تبلغ 16.9%.