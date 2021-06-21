هواوي تطلق مسابقة Apps UP لاستعراض مواهب المطورين في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أطلقت هواوي نسخة عام 2021 من مسابقة Apps UP من هواوي، لابتكار تطبيقات HMS الرائدة عالمياً، لمطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة.

وستشهد المسابقة مشاركة واسعة من قبل المطورين الموهوبين، الذين سيتنافسون على إنشاء تطبيقات تتيح تجارب رقمية سلسة وذكية ومبتكرة من شأنها تحسين الحياة اليومية للمستخدمين بطرق مختلفة، واستكشاف آفاق التطبيقات المستقبلية للذكاء الرقمي.

وستشمل المسابقة مجدداً، خمس مناطق جغرافية، مع تخصيص جوائز نقدية تصل لغاية 200 ألف دولار أمريكي للمطورين في كل منها، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وستتوزّع الجوائز على ثماني فئات، هي: أفضل تطبيق، وأفضل لعبة، وأفضل تطبيق للتأثير الاجتماعي، وجائزة الطالب المتميز، وجائزة «مرتبة الشرف»، بالإضافة إلى تخصيص جوائز نقدية متعددة لكل فئة.

كما تمت إضافة جائزة المرأة المتميزة في مجال الابتكار التكنولوجي، إلى نسخة هذا العام، التي تهدف إلى تكريم النساء المتميزات في مجال التكنولوجيا.

وتمت أيضاً إضافة جائزة أفضل ابتكار في خدمات هواوي الأساسية للأجهزة المحمولة (HMS Core)، إلى نسخة عام 2021 من مسابقة.

وتتراوح مبالغ الجوائز الفردية من 3,000 دولار إلى 15,000 دولار أمريكي. وبإمكان المتسابقين المشاركة بشكل فردي، أو ضمن فريق مكوّن من ثلاثة أعضاء.

وقال آدم شياو المدير العام لخدمات الأجهزة المحمولة لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا «من دواعي سرورنا البالغ، الإعلان مجدداً عن إطلاق نسخة عام 2021 من مسابقة Apps UP للمطورين المبدعين، الذين يركّزون على ابتكار التطبيقات الخاصة بالأجهزة المحمولة في المنطقة».

وأضاف شياو قائلاً «لقد شهدت مسابقة العام الماضي، استجابة منقطعة النظير، وقد ذهلنا حقاً لمستوى ونوعية المشاركات، التي شملت قدراً كبيراً من مختلف أنواع التطبيقات.

تنطوي هذه المسابقة على العديد من المنافع الهائلة للمطورين المشاركين، حيث تقدّم جوائز نقدية جذابة، وتتيح إمكانية الوصول إلى أحدث أدوات التطوير، بالإضافة إلى ميزة عرض التطبيقات الفائزة على متجر HUAWEI AppGallery، سوق التطبيقات الرسمي لهواوي.

وسيكون بمقدور المشاركين في المسابقة، الاستفادة من قدرات خدمات هواوي الأساسية للأجهزة المحمولة (HMS Core) - بيئة التطوير الرائدة لهواتف هواوي.

كما تتيح خدمات هواوي الأساسية للأجهزة المحمولة (HMS Core)، إمكانية التطبيق الآمن والسلس للعديد من المزايا، مثل خاصية تسجيل الدخول الآمن، وإجراء المدفوعات والتنزيلات داخل التطبيق، وتخصيص الإعلانات، واستلام التنبيهات، وتحديد المواقع في الوقت الحقيقي، وعمل النسخ الاحتياطي في السحابة.

وقد صمّمت خدمات هواوي الأساسية للأجهزة المحمولة (HMS Core)، التي تعتبر العامل الأكثر أهمية بالنسبة لمنشئي التطبيقات وصانعي المحتوى، لإتاحة التنفيذ الفعال للتطبيقات، وتمكين المطورين من التركيز على ابتكار أفضل تجربة مستخدم على الإطلاق.

وفي إطار التزام هواوي بتمكين ودعم المطورين الصاعدين، سيقدّم عملاق التكنولوجيا، سلسلة من ورش العمل والبرامج التدريبية، والمناهج ذات الصلة، على موقعه الخاص بالمطورين.

وستشكل سلسلة البرامج التدريبية، نقطة الانطلاق بالنسبة للمطورين العالميين والإقليميين، وهو ما يرسّخ رؤية هواوي العالمية، التي تُعزّز رحلة تطورهم بشكل فعال وتُنمّي مهاراتهم، وبالتالي، تحويلهم إلى مطورين معتمدين.

وبإمكان المطورين المهتمين، حضور واستكمال هذه الدورات الافتراضية، لإنشاء التطبيقات باستخدام أدوات خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS)، والمشاركة في المسابقة.

ولدخول المسابقة، بإمكان المتنافسين التسجيل وإرسال مشاركاتهم خلال الفترة ما بين 10 يونيو و20 أغسطس 2021.

وسيتم اختيار الفائزين في أكتوبر 2021، من خلال الجمع بين تصويت الجمهور، وقرار لجنة التحكيم المكوّنة من نخبة القادة البارزين في القطاع من كل منطقة.

يذكر أن أكثر من 3,000 فرد وفريق من أكثر من 170 دولة، كانوا قد شاركوا في مسابقة Apps UP بنسختها لعام 2020.

كما بلغ إجمالي قيمة الجوائز الكبرى عالمياً لمسابقة العام الماضي، مليون دولار أمريكي، مع تخصيص 200 ألف دولار أمريكي لكل منطقة من المناطق الجغرافية الخمس، التي شملتها المسابقة.

وأشار شياو بالقول «عندما كنا في البداية نخطط للمسابقة، كان أحد أهدافنا الرئيسة، جذب مطورين من مختلف أنحاء العالم، ولهذا، لدينا خمس مناطق جغرافية تم تخصيص فئات وجوائز متنوعة لكل منها».

وأضاف شياو قائلاً «نعتقد بأن هذا النهج قد كان مجدياً بالفعل، وحقّق النتائج المرجوة منه، والدليل على ذلك، أن أحد أكثر الجوانب الإيجابية التي لمسناها في مسابقة العام الماضي، تمثّلت في تقديم الكثير من المحتوى المحلي وثيق الصلة بالثقافة الموروثة والمنطقة عموماً.

وبدورنا، نتطلّع بشغف لرؤية الإنجازات التي حققها المطورون الموهوبون على مدى العام السابق، لا سيما في الأسواق الناشئة».

من بين التطبيقات الفائزة في مسابقة العام الماضي من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: My Pregnancy Journey، الذي طورته امرأة من جنوب أفريقيا، من أجل السيدات الأفريقيات، وAman.jo- تطبيق مصمّم لتقديم إرشادات العناية الصحية للمرضى وموردي خدمات الرعاية الصحية، وDeaf Sign Language، وهو تطبيق يتيح التواصل مع الأفراد الذين لديهم مشكلات في السمع.

ومن بين المشاركات الأخرى الفائزة في العام الماضي، تطبيق يتتبع مدى توفر الطاقة في منطقة معينة، ومساعد افتراضي لفهم واستيعاب مختلف أنواع اللهجات العربية، وقاموس إنجليزي-عربي، بإمكانه ترجمة المحتوى المستورد من تطبيقات أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أنه كما في مايو 2021، تمكّنت هواوي من تحقيق نمو مضاعف، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، من خلال تسجيل أكثر من 4 ملايين مطور، ودمج 134,000 تطبيق في خدمات هواوي الأساسية للأجهزة المحمولة (HMS Core) على النطاق العالمي.

وهذا يرسّخ مكانة وقوة نظام (HMS) الإيكولوجي، كثالث أضخم نظام إيكولوجي لتطبيقات الأجهزة المحمولة عالمياً.