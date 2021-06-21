«اتصالات» و«إريكسون» تطلقان 5G تجارياً بالإمارات

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «اتصالات» عن شراكتها مع شركة «إريكسون» السويدية لإطلاق تقنية الموجات المليمترية (mmWave) في شبكة الهاتف المتحرك للجيل الخامس 5G تجارياً في دولة الإمارات، حيث يساهم إطلاق الجيل الخامس عالي النطاق في تحقيق كفاءة اتصال عالية بسرعة تحميل 4.2 جيجابت بالثانية وزمن استجابة 8 ملي ثانية.

ومن خلال استثماراتها المتواصلة، تمكنت «اتصالات» من تشييد بنية تحتية متطورة لشبكة الجيل الخامس يمكنها أن توفر الأداء المتفوق لتكون أحد أهم أدوات التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولتحقيق التميز في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل أتمتة العمليات وإنترنت الأشياء.

ويستمد قطاع الاتصالات الدعم من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تمثل المحفّز الرئيس لتسريع وتيرة التحول الرقمي، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية والتي تُعد من أوائل الجهات المشرعة في المنطقة في إتاحة نطاق الموجة المليمترية لاستخدامها في الجيل الخامس بدولة الإمارات.

سعات اتصال كبيرة

وتوفر الموجة المليمترية للجيل الخامس تردداً عالياً وسعات اتصال كبيرة مما يجعلها ملائمة لشبكة النفاذ اللاسلكي الثابت (Fixed Wireless Access) ولتوصيل سرعات إنترنت عالية تماثل سرعات الألياف الضوئية ولكن لاسلكياً وذلك فيما يعرف بالميل الأخير، وهو البعد بين أجهزة المشتركين والمحطات المجاورة لهم.

وقال هيثم عبد الرزاق، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «اتصالات»: «تحرص (اتصالات) على الحفاظ على مكانتها الريادية في قطاع الاتصالات، ومواصلة دورها في توفير أفضل التجارب الرقمية للعملاء. وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجيتنا المتمثلة في (قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات)، وسعينا لتزويد المشتركين بسرعات اتصال عالية جداً بشبكة الجيل الخامس، حيث نتطلع إلى تطبيق هذه التقنية على نطاق أوسع في المستقبل القريب لتشمل كافة المشتركين».

علامة فارقة

وقال المهندس سعيد الزرعوني، النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في «اتصالات»: «تفتخر (اتصالات) بإطلاق الموجة المليمترية في شبكة الهاتف المتحرك للجيل الخامس وبأن تصبح هذه التقنية جزءاً من البنية التحتية الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما ينسجم مع جهود (اتصالات) الرامية إلى توفير أحدث الحلول التقنية وتسخيرها لخدمة المشتركين. وتأتي هذه الشراكة مع (إريكسون) كعلامة فارقة في مسيرتنا لشبكة الجيل الخامس والتي ستدعم بشكل أكبر أتمتة العمليات وتلبي المتطلبات الهائلة على ترددات الاتصال الناجمة عن استخدام التقنيات المستقبلية والحلول المتطورة».

من جانبه، قال ايكو نيلسون نائب الرئيس ورئيس وحدة العملاء الدوليين في إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا: «نتطلع إلى العمل مع (اتصالات) ورفدها بالتقنيات الجديدة مثل حلول شبكة الجيل الخامس والإمكانات التي يمكن أن تقدمها للمشتركين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استخدامها مع الحلول الأخرى المتوفرة مثل النفاذ اللاسلكي الثابت».