«مايكروسوفت» تعزّز قدرات الذكاء الاصطناعي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

احتفلت «مايكروسوفت»، أمس، بمرور عامين على إطلاق مناطقها السحابية في الإمارات. إذ تعد أول سحابة عالمية واسعة النطاق على مستوى الدولة والشرق الأوسط.

واحتفلت «مايكروسوفت» بنجاحات متعامليها وشركائها الذين استفادوا من سحابة «مايكروسوفت»، وتمكنوا من دفع عجلة الابتكار وتحقيق التعافي السريع وتعزيز المرونة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط. ويقع مركزا البيانات في دبي وأبوظبي.

وقال سيد حشيش، مدير عام «مايكروسوفت» الإمارات: «إننا على يقين من قدرة مَركزَيْ البيانات بالإمارات على تعزيز تطلعات الدولة بمجال الذكاء الاصطناعي وتمكينها من تصدير الأفكار والحلول المبتكرة من الدولة إلى العالم. ووفقاً لدراسة لمؤسسة «آي دي سي»، ستنفق «مايكروسوفت» ومنظومة شركائها نحو 2.3 مليار دولار في مراكز البيانات والخدمات والمنتجات التي يتم تطويرها بالمنطقة. ويتوقع أن توفر المنظومة السحابية 69000 وظيفة جديدة بحلول 2024، بما في ذلك 16000 وظيفة لمتخصصين تكنولوجيين.