«مايكروسوفت» تتوسع في الحوسبة السحابية بالصين

المصدر: سياتل - د ب أ

تعتزم شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات إقامة أربعة مراكز بيانات جديدة في الصين بحلول 2022، في إطار جهودها لتوسيع سعة خدماتها في قارة آسيا، حسبما أفادت مصادر مطلعة على استراتيجية الشركة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن توسع مايكروسوفت في الصين هو من أسرع جهود الشركة في هذا الإطار، حيث كانت أعلنت في مارس الماضي اعتزامها توسيع شبكة مراكز بياناتها من خلال تواجد أكبر في المنطقة الشمالية حول العاصمة الصينية بكين.

وتدير الشركة، التي تتخذ من مدينة ريدموند بولاية واشنطن الأمريكية مقراً لها، ستة مراكز بيانات بالفعل في الصين، وتسعى حالياً للاستفادة من القفزة العالمية في حجم الطلب على خدمات الإنترنت خلال فترة جائحة كورونا.

وأشارت وثيقة حكومية أوردتها مايكروسوفت أنه من المتوقع أن ينمو سوق الحوسبة السحابية في الصين إلى 46 مليار دولار بحلول عام 2023.