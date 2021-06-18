إطلاق منصة للمحتوى الترفيهي التعليمي في الشرق الأوسط

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت شركة نجاحي للفعاليات منصة iKew الإلكترونية التي تحتوي على مئات الخطابات التحفيزية، والدورات التدريبية، والمقررات الدراسية والمحتوى الترفيهي التعليمي. وتقدّم المنصة مجموعة من المحتوى المجاني أو المدفوع عبر الاشتراك، وتملك مكتبة متنامية تضم مئات الساعات من مقاطع الفيديو لمحفّزين مشهورين حول العالم وستشمل أيضاً مقاطع فيديو لأهم المتحدّثين العرب في الأشهر المقبلة.

وتُعتبر المنصة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط ويمكن الدخول عليها حالياً على الأجهزة الجوّالة وقريباً على تطبيقات التلفزيون الذكي. توعاونت iKew مع عدد من أبرز المتحدّثين والمدرّبين حول العالم لمنح الجمهور محتوى حصرياً ومقررات دراسية.

وبدأ إنشاء المنصة للمعلومات والمعرفة والتعليم وورش العمل قبل تفشي الوباء، في إطار الاستراتيجية التي تعتمدها شركة نجاحي للتوسّع والنمو. وبحسب الدراسات، سينمو سوق التعليم العالمي على الإنترنت لتبلغ قيمته 319 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2025، مع معدّل نمو سنوي بنسبة 9.2%، في حين ستصل قيمة السوق العالمي للمقررات الدراسية المفتوحة واسعة النطاق عبر الإنترنت إلى 21 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2025. كما ارتفع عدد الطلاب على الإنترنت بشكل كبير خلال السنوات الست الماضية بنسبة نمو تجاوزت 900% ليناهز 120 مليون طالب في العام 2019.

وفي العام 2020 وحده، ارتفعت أعداد المتعلّمين عبر الإنترنت بنسبة 50%، مما زاد الطلب بشكل كبير على تجارب التعلّم الإلكتروني حول العالم إذ وصل عدد الطلاب إلى 180 مليون طالب حول العالم، منهم نسبة 1.5% من منطقة الشرق الأوسط.