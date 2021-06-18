شراكة لدعم التحول الرقمي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة كلاود بوكس تكنولوجيز، المزود لحلول البنية التحتية لتقنية المعلومات في الشرق الأوسط، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع تكنيزون المزود للخدمات السحابية الخاصة بالشرق الأوسط وآسيا.

تختص تكنيزون بتصميم وتنفيذ المشاريع الكبيرة والمعقدة لمراكز البيانات وشبكات تقنية المعلومات، لتساعد العملاء في تحقيق التكامل للتقنيات السحابية المتقدمة والآمنة ومنها الحوسبة العقلية والخدمات السحابية الخاصة والأمن السيبراني والبنى السحابية الهجينة وغيرها. وتمنح تلك الشراكة كلاود بوكس تكنولوجيز إمكانية الوصول إلى مجموعة عملاء تكنيزون المتنوعة في مختلف القطاعات، فيما تمكن كلتا الشركتين من الاستفادة من نمو الطلب على الحلول السحابية في مرحلة ما بعد الجائحة.

وقال رانجيت كايبادا، المدير التنفيذي لشركة كلاود بوكس تكنولوجيز: ستساهم إضافة منتجات وحلول تكنيزون في إضفاء تغيير حقيقي ملموس على أعمالنا، فنحن نشهد طلباً كبيراً على الرقمنة في الوقت الراهن، ونعتبر الحلول السحابية من أهم العناصر التي تدعم رحلة التحول الرقمي في أية شركة. وحققت تقنية «تيكني» السحابية من تكنيزون الامتثال لكافة المتطلبات المحلية والدولية، كما أن حلولها السحابية مخزّنة محلياً في الإمارات.

وتقدم كلاود بوكس تكنولوجيز لعملائنا استشارة مجانية مع تكنيزون لتقييم وتصميم خطة التحول الرقمي التي تنصح بها، بينما تقود كلاود بوكس تكنولوجيز الاتفاق من الناحية التقنية. وتغطي الشراكة حالياً الإمارات، ولكن يمكن توسعة نطاقها عالمياً بناءً على التواجد الإقليمي لشركة تكنيزون وعلى طلب العملاء.