«هواوي» تنظم ورشاً لرواد الأعمال في «إنوفيشن هب»

المصدر: دبي- البيان

تستعد شركة هواوي، لتنظيم واستضافة سلسلة من ورش العمل القصيرة، واللقاءات الشخصية التفاعلية، بهدف تحقيق التقارب بين أفراد مجتمع الابتكار، وتعزيز التواصل في ما بينهم، وذلك في «أنوفيشن هب»، بمركز دبي المالي العالمي، في إطار حدث «أسبوع هواوي للابتكار».

وتقرر عقد ورش العمل التي ستقام على أرض الموقع بمركز دبي المالي العالمي في 21 يونيو من الساعة 12 ظهراً، وحتى الساعة 3 من بعد الظهر، في حين ستقام ورش عمل افتراضية، خلال الفترة من 22 -24 يونيو.

وسيحصل المطورون ورواد الأعمال الناشئون المشاركون في ورش العمل، على شهادة حضور الورش، وسيحظون كذلك بفرصة الوصول إلى ثروة من مصادر المعلومات الجوهرية المقدمة من قبل خبراء هواوي. ومن أبرز المنافع التي بإمكان الحضور توقعها، التعرف عن كثب، إلى آخر اتجاهات السوق، واستكشاف آفاق جديدة من الفرص والرؤى والتحليلات.

والأهم من ذلك، أنه سيكون بمقدور المشاركين في الحدث، التعرّف إلى خصائص دمج أدوات خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS)، وتعلّم كيفية الوصول إلى الجمهور المحتمل غير المكتشف بعد، وأخيراً، تعزيز انتشارهم، والوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور.

وقال آدم شياو، المدير العام لخدمات الأجهزة المحمولة لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا « ندعو الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمطورين للانضمام إلينا، لاستكشاف الرؤى والتصورات المقدمة لهم من خبراء هواوي المتمرسين.