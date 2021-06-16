ألمانيا تدشن أول كمبيوتر كمّي تتخطى قدرته أفضل الكمبيوترات العملاقة

المصدر: البيان الإلكتروني

دشنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس الثلاثاء أول كمبيوتر كمي ركّبته في ألمانيا شركة الكمبيوتر الأمريكية العملاقة "آي بي أم" في وقت تنشط أوروبا لتطوير هذه التكنولوجيا الواعدة.

ويعتبر الجهاز، وهو من طراز "كيو سيستم وان" رُكّب بالقرب من شتوتغارت بالتعاون مع معهد الأبحاث الألماني "فراونهوفر" ودخل الخدمة منذ بداية أبريل الفائت، أول كمبيوتر كمي لمجموعة "آي بي أم" خارج الولايات المتحدة، حيث يمكن للأوروبيين الوصول إلى أجهزته عبر التقنية السحابية (الحوسبة مِن بُعد).

وألقت ميركل، التي أعدت أطروحة في كيمياء الكم أثناء دراستها، كلمة خلال حفل الافتتاح، الذي أقيم عبر الإنترنت، بدءاً من الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، وفق "مونت كارلو الدولية".

تتيح تكنولوجيا الكم استخدام أجهزة الكمبيوتر فائقة القوة التي تتخطى بأشواط قدرات أفضل أجهزة الكمبيوتر العملاقة الحالية، بفضل الإفادة من الخصائص الفيزيائية المذهلة للجسيمات الفائقة الصغر.

فبدلاً من وحدة تخزين المعلومات "بِت" التي تقوم عليها الحوسبة التقليدية، والتي يمكن أن تأخذ القيمتين 0 و1، يستخدم العالم الكمومي وحدة "كيوبيتس". ويمكن أن يكون للـ"كيوبيتس" قيم عدة في الوقت نفسه، مما يسمح - من الناحية النظرية - بإجراء عمليات حسابية بالتوازي.

ولا تزال تكنولوجيا الكم في مرحلة تجريبية إلى حد كبير في الوقت الراهن، ويمكن أن تُمكّن ذات يوم من حل مشكلات معقدة جداً بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر الحالية والمستقبلية في وقت قياسي، وتتيح مثلاً احتساب المسارات وتطوير الأدوية وفك الشفرات.

وتطمح فرنسا وألمانيا منذ الآن إلى أن يكون لهما دور رائد في هذا المجال، إذ أعلنت باريس في يناير عن استثمار 1,8 مليار يورو على مدى خمس سنوات، فيما ستضخ برلين ملياري دولار لبناء كمبيوتر كمي بحلول العام 2025. وتهيمن الولايات المتحدة في الوقت الراهن على هذه التكنولوجيا.