«فيناسترا» تعرض أحدث برامجها خلال «شهر الابتكار» بمركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي- البيان

تشارك «فيناسترا»، وهي الشركة المتخصصة في توريد البرامج، التي تلبي متطلبات قطاع الخدمات المالية، في فعاليات «شهر الابتكار» في مركز دبي المالي العالمي، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث سيركّز على شركات التكنولوجيا المالية الناشئة وسبل دعمها خلال انطلاقتها الأولية، ومساعدتها على تعزيز قدرات الابتكار لديها لمواكبة اتجاهات الجيل المقبل من منصات الخدمات المصرفية المفتوحة. وتسعى «فيناسترا» إلى تزويد شركات التكنولوجيا المالية والمطورين بالأدوات اللازمة، لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى ابتكارات ملموسة وقابلة للتطبيق، كما تعتزم استعراض مزايا ومنافع منصة المطور المفتوحة لديها: FusionFabric.cloud.

ومن خلال منصة FusionFabric.cloud، تتيح «فيناسترا» لشركات التكنولوجيا المالية والمطورين بيئة مواتية لإنشاء تطبيقات، ترتكز على واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة (API) لتسريع وتيرة الابتكار. وتستخدم المؤسسات المالية والمطورون وغيرهم من الكيانات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، هذه المنصة المفتوحة والتعاونية لتطوير التطبيقات القابلة للتكامل بسلاسة مع البنية الأساسية للخدمات المصرفية للأفراد والمدفوعات والإقراض والخدمات المصرفية للشركات والخزينة وأسواق رأس المال.

وتحت مظلة فعاليات «شهر الابتكار» في مركز دبي المالي العالمي تستضيف فعاليتها «فيناسترا» الهجينة، الذي ستنطلق تحت عنوان: «الابتكار وتسريع وتيرة التحول | دعم وتمكين شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط»، ستقام في يوم الأربعاء 16 يونيو الساعة 12:00 ظهراً في «أنوفيشن هب» مركز دبي المالي العالمي، وسيشهد الحدث مشاركة خبراء بارزين من شركة «فيناسترا»، من ضمنهم أرنود بيكوت، مدير أول، إدارة المخاطر وميشيل داينين، مدير حلول استشارات الشرق الأوسط وأفريقيا؛ ورامي الخولاني، مدير المنتجات الرئيسي. وخلال الحدث، سيسلط الخبراء الضوء على دور «فيناسترا» شريكاً تقنياً يربط المستهلكين، كالبنوك والمؤسسات المالية، مع المنتجين، مثل الشركات الناشئة والمطورين.

وقال سيرج تومي، المدير العام لفيناسترا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، «نحن في «فيناسترا» نؤمن بضرورة إنشاء نظام إيكولوجي مفتوح، بهدف إنشاء وتطبيق ونشر حلول الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا. ومن دواعي سرورنا المشاركة في فعاليات «شهر الابتكار» في «أنوفيشن هب» مركز دبي المالي العالمي، وجهة الابتكار النابضة بالحيوية، التي تتيح لرواد الأعمال ومختصي التكنولوجيا والشؤون المالية والتعليم والتدريب المالي والمصرفي إمكانية التعاون والتآزر لاستحداث قطاعات جديدة من الشركات الناشئة الطموحة».

وأضاف: «بصفتنا شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، فهذا يجعلنا اليوم في وضع جيد يتيح لنا دعم المؤسسات المالية بما يواكب اتجاهات الخدمات المصرفية المفتوحة وحلول الخدمات المصرفية كونها خدمة، التي بدأت تشكل ملامح قطاع الخدمات المالية، ما يتيح إمكانية انضمام مشاركين جدد إلى السوق والمساهمة في الارتقاء بتجربة العملاء. واليوم يقف قطاعنا على أعتاب تغيير كبير ومذهل، ونحن ملتزمون بمساعدة الشركات الناشئة لتصبح في طليعة موردي حلول التكنولوجيا والخدمات المستقبلية».

يذكر أن «شهر الابتكار» بمركز دبي المالي العالمي، الذي سيغطي عدداً من الأفكار الرئيسية حول «مستقبل التمويل» و«اقتصادات المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة»، سيقام في مركز دبي المالي العالمي، الذي يحتضن أكثر من 350 شركة ناشئة ومختبرات رقمية وشركات رأس المال المغامر والجهات التنظيمية والمؤسسات التعليمية وغيرها الكثير. وسيتخلل «شهر الابتكار» سلسلة من الأحداث، التي تستضيفها الشركات الناشئة ومزودي حلول التكنولوجيا والأطراف الفاعلة الأخرى الشريكة في النظام الإيكولوجي للابتكار، بهدف تبادل المعرفة وإلهام الجيل الحالي والجيل القادم من رواد الأعمال.