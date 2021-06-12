«سوفوس» تختار «ديجيتال بلانتس» شريك العام لحلول الأمن السيبراني

أعلنت شركة «ديجيتال بلانتس» (Digital Planets)- المتخصصة في حلول أمن المعلومات - ومقرها الإقليمي دبي عن فوزها بجائزة «سوفوس» لحلول الأمن السيبراني المتكاملة لعام 2021 في مصر.

وتتميز «ديجيتال بلانتس» بحلولها الرائدة والتي تقدم أفضل أداء لحماية المؤسسات والشركات بالاعتماد على حلول «سوفوس» وخدماتها الرائدة في مجال الأمن السيبراني.

خلال العام الماضي أدى التحول إلى العمل عن بُعد إلى توسيع نطاق الهجمات على منظمات الأعمال، ولا يتوقف مجرمو الإنترنت عند أي شيء لاختراق هذه الشبكات الافتراضية، بل تزايدت بشكل ملحوظ، فيما تساعد بحلول «سوفوس» تلك المؤسسات على التسلح في مواجهة تلك الهجمات.

وقال كيندرا كراوس نائب رئيس شركه «سوفوس» العالمية لقنوات التوزيع وعمليات البيع، إن حلول «ديجيتال بلانتس» تحمي الشركات من الهجمات الخطيرة، معبراً عن فخر «سوفوس» بالإعلان عن فوز «ديجيتال بلانتس» بلقب شريك العام للسنة الثانية على التوالي، والتي تتيح تعريف مجتمع الأعمال بحلول الأمن السيبراني، وفي هذا الصدد نتطلع للتعاون المستقبلي للاستمرار في النجاح المشترك.

والجدير بالذكر إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تكريم «ديجيتال بلانتس» من قبل شركة «سوفوس»، حيث فازت بجائزه أفضل شريك للخدمات الأمنية السحابية لعام 2020، بالإضافة إلى جائزة Cyber Stellar للعام نفسه.

ومن جانبه عبّر أحمد حنفي الرئيس التنفيذي لشركة «ديجيتال بلانتس» عن فخره وسعادته بهذا الإنجاز والذي يعكس جهود فريق العمل في الشركة قائلاً «استطعنا الفوز بجائزتين خلال النصف الأول من العام وهما شريك العام لحلول الأمن السيبراني المتكامله من شركه «سوفوس»، والجائزة الدولية للتميز والجودة في التحول الرقمي من «دبي»»، مضيفاً «نحن نعمل بقوة لتحقيق خطتنا التوسعية للوصول إلى 5 فروع للشركة على مستوى العالم بحلول عام 2023».

يذكر أن شركة «ديجيتال بلانتس» تعد من أهم الشركات الرائدة في مجال التحول الرقمي وأمن المعلومات كوكيل مميز للشركة المصرية للاتصالات، وأول وكيل بلاتيني للخدمات المدارة بمصر لخدمات سوفوس، ووكيل ذهبي لخدمات كاسبرسكي، ووكيل محترف لـ VMWare، ووكيل ذهبي لمايكروسوفت، ووكيل بلاتيني لخدمات 3CX، ووكيل فضي لخدمات Veeam و Kemp و Fortinet.