دراجة تفترض هيمنة البطاريات على مستقبل الصناعة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

وضع رودريغو مارغو مانياس تصميماً لدراجة كهربائية من طراز «KF33»، ترسم إطاراً لصناعة الدراجات في العقد المقبل، وقد زود المصمم دراجته ببطن كبير يتسع لكل الأجزاء الميكانيكية كما للبطارية طبعاً.



وأول ما يخطر لكل من ينظر إلى الدراجة، وفقاً لما أشار إليه غوراف سوود في موقع «يانكو ديزاين»، الحجم الهائل للحجيرة، التي تضم البطارية والمحرك، لا سيما أن المقصود من الدراجة أن تكون رياضية من نوع مقهى المتسابق «café racer» ولا بدّ لخزان الوقود أن يكون أصغر حجماً. ونظراً لتوفر إمكانية سرعة شحن البطاريات يجب أن يكون هناك ترتيب آخر يراعي حجم الخزان الضخم.





وتبدو الدراجة ثقيلة للغاية بما يتعارض مع توقعات محبي علامة «بي إم دبليو» وتصاميمها المستقبلية المتعلقة بالدراجات، حيث لم يفلح كثيراً تصور رودريغو. وقد انحصر تركيزه في التصميم الجريء علماً بأنه يتم تصور الدراجات ضمن مستقبل المركبات الموثوقة المهيمنة على الصناعة.



وعمل رودريغو كذلك على إعادة تفسير شكل صندوق المحرك الخاص بـ«بي إم دبليو» من أجل تبديد كم الحرارة.