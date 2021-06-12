ملابس من الهلام قابلة للتسييل دون نفايات

المصدر: إعداد: فاتن صبح

طورت المصممة الآيسلندية فالديس شتاينارسدوتير تقنية لصنع الملابس من هلام مرن قابل لإعادة التسييل والاستعمال، ضمن عملية دائرية بالكامل، وقد ابتكرت اليوم مجموعة من الملابس الجيلاتينية شبه الشفافة.





وتقوم فالديس، وفق ما أورد موقع «سبرينغ وايز» بصنع هلام مرن عبر مزج الجيلاتين أو الأغار مع الماء وكحولات السكر والصبغات الطبيعية. وتعمد إلى سكب المزيج في قالب على الشكل النهائي لقطع الملابس، وتوجد نقوش عدة على الملابس التي توضع لتجف لنحو يوم كامل قبل أن تصبح جاهزة للارتداء.





وحين يمل الفرد من الملابس، يمكن أن يلجأ بدلاً من رميها إلى إعادة تسييلها لصنع ملابس جديدة، في عملية تنجم عن صفر نفايات، ومع أن القطع المصنوعة الملونة تبدو صناعية أشبه بالبلاستيك إلا أنها طبيعية بالكامل، وحين تصل إلى نهاية الاستخدام تترك لتتحلل طبيعياً، وشاءت المصممة أن تجعل من القوالب كذلك قابلة للتكيف وإعادة الاستخدام، حيث تعتبر أنه أبه بقطعة الأحجية، التي يمكن الإضافة إليها أو الأخذ منها.