كمامة مستدامة عالية التقنية

المصدر: إعداد- فاتن صبح

«ماسوكو» علامة جديدة في عالم الكمامات تتميز بنظام تنقية متطور عالي التقنية ومستدام من إنتاج شركة «بينتاتونيك» البريطانية وامرأة الأعمال ناتاليا فوديانوفا.

وقد أتت كلمة «ماسوكو»، وفقاً لموقع «سبريتغ وايز» من اليابانية التي تعني الكمامة. وتشير الشركة إلى أن كافة المواد المستعملة إما ذات أساس حبوب أو قابلة لإعادة التدوير بنهاية حياتها، أما كل من جوانب التصنيع فمعيّر لتحقيق الحد الأقصى من الراحة مع الأخذ بمبدأ الاستدامة بالاعتبار.





وقد تم تصنيع الكمامة من بوليمرات معاد تدويرها مع تحسينها بحيث تسمح بتدفق الهواء، وخضعت المادة للقولبة كي تتخذ شكل القوقعة وتتسم بطبقة ناعمة ملامسة للوجه. أما حلقات الأذن فمصنوعة هي أيضاً من مكونات معاد تدويرها مع وصلات 360 درجة تتيح تعديل المقاسات.

وإذ أشارت فوديانوفا بأن الهواء الذي نتنفس يؤثر في كافة أعضاء الجسم وخلاياه، أملت بألا نحتاج في المستقبل للكمامات. وأضافت قائلة:«إلى ذلك الحين، نريد أن تكون (ماسوكو) الخيار الأكثر استدامة وتقنية لتنفس هواء نقي.» يذكر أن المنتج صنع بالكامل في بريطانيا ودخلت فيه مادة تنقية نانوية من صناعة مختبرات يوركشاير.