مصابيح بطاقة الرياح لتقليص التلوث الضوئي

المصدر: إعداد: فاتن صبح

طوّر طالب كلية الفنون ببرلين، توبياس تروبين باتشر عمود إنارة لا يضيء إلا عند الضرورة مع مصباح مزود بتوربين يعمل بطاقة الرياح، وينتج طاقة متجددة خاصة به، وتم تصميم المصباح الذي أطلق عليه تسمية «بابيليو»، بحسب ما جاء في موقع «سبرينغ وايز»، بهدف التخفيف من التلوث الضوئي والانبعاثات المرتبطة بإنارة الشوارع.





وعلق توبياس على المسألة بالقول: نحتاج بشدة لأن نعالج التلوث الضوئي، وفقدان التنوع البيولوجي المرافق، ولا يمكن لذلك أن يحصل إلا إذا قامت المدن بتوليد الطاقة بنفسها عبر أنظمة محلية لامركزية، ومنتجات ينتجها الفرد ويستهلكها بكميات هائلة موزعة على كل المساحات الحضرية، ويمثل الريح في هذه الحالة قدرة متنامية غالباً ما يتم إغفالها.





ويمكن تعليق المصباح المطور على الحائط أو وضعها كونه مصباحاً قائماً بذاته، ومن الأمثل أن يكون بارتفاع ثلاثة إلى ستة أمتار عن الأرض. ويتم تسخير الهواء عبر توربين هوائي على شكل دولاب مزود بأربع شفرات ضاغط دينامية هوائية مصنوعة من صفائح حديدية. ويحول التوربين طاقة الهواء الكامنة إلى قوة ميكانيكية، حيث يعمل مولد بقوة 300 واط على تحويلها لكهرباء تخزن داخل بطاريات قابلة للشحن.