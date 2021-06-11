«فيسبوك» تعمل على تصميم ساعة متصلة بنظارات الواقع المعزز

المصدر: سان فرانسيسكو - أ ف ب

أكدت فيسبوك أنها تعمل على ابتكار ساعة متصلة يمكن ربطها مستقبلاً بنظارات الواقع المعزز التي تعمل على تصميمها الشركة العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي.

وتعليقاً على معلومات أوردها موقع «ذي فيرج» المتخصص في أخبار التكنولوجيا مفادها أن فيسبوك تعتزم الإعلان السنة المقبلة عن ساعة متصلة، كتب المسؤول في وحدة «فيسبوك رياليتي لابس» أندرو بوسوورث في تغريدة أن هذه الوحدة تبحث عن طرق لجعل هذه النظارات أكثر فائدة.

وأشار «ذي فيرج» إلى أن الساعة ستكون مزودة بكاميرات وستتكامل مع تطبيقات فيسبوك مثل شبكتها إنستغرام المرتكزة على الصور.

وتابع بوسوورث في تغريدته «قلنا إننا نريد نظارات واقع معزز تكون مفيدة فعلاً، ونحن نستثمر في التقنيات التي ستجعل هذا التفاعل طبيعياً أكثر».

وأضاف «سنقول المزيد عندما نكون مستعدين، وكما هي الحال مع عملنا على النظارات، سنستأنس بآراء خبراء من جهات خارجية لمساعدتنا على القيام بذلك بشكل صحيح».

وكانت فيسبوك أعلنت عزمها على إطلاق نظارات متصلة بالهواتف الذكية هذه السنة في إطار تحالف مع شركة البصريات العملاقة «إيسيلور لوكسوتيكا».