تطبيق «تابي» يطلق خدمة الاسترداد النقدي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت تابي، الشركة المتخصصة في تقديم خدمة «اشتر الآن، ادفع لاحقاً» بالشرق الأوسط، والتي تأسست في مدينة دبي للإنترنت خدمة تابي للاسترداد النقدي (كاش باك) لتمكين المتسوقين من استرداد نسبة من قيمة مشترياتهم نقداً عند القيام بعمليات الشراء عبر تطبيق تابي أو الموقع الإلكتروني.

ويأتي إطلاق خدمة الاسترداد النقدي ضمن جهود تابي لتقديم تجربة تسوق متطورة من حيث الراحة والجودة لعملائها عبر خدمة «اشتر الآن، ادفع لاحقاً» التي تمكن العلامات التجارية الرائدة في المنطقة مثل «شي إن»، و«أديداس»، و«إيكيا» وغيرها في توفير أقساط مرنة عند الدفع، وبذلك تصبح تابي المزود الأول الذي يقدم خدمة الاسترداد النقدي للمتسوقين بالإضافة إلى خدمة الدفع اللاحق: «اشتر الآن، ادفع لاحقاً».

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من الاسترداد النقدي من تابي عبر إنشاء حساب على تطبيق تابي للهواتف الذكية أو الموقع الإلكتروني، والحصول على فرص لكسب ما يقارب 20% من قيمة مشترياتهم نقداً (كاش باك)، عند القيام بعملية شراء من المتاجر الشريكة. كما توفر هذه الخدمة للمتسوقين إمكانية سحب المكافآت نقداً، أو استخدامها لسداد العمليات الشرائية التي يجرونها عبر تابي.

وتتيح خدمة تابي للاسترداد النقدي (كاش باك) للمتسوقين فرصة كسب مكافآت مالية نقداً، على عكس برامج الولاء التقليدية، إذ يمكنهم سحبها واستخدامها أثناء التسوق من العلامات التجارية المفضلة لديهم لتحسين تجربة التسوق وجعلها أكثر عطاءً من خلال منح المستهلكين المرونة والحرية لشراء ما يريدون بمزايا ومكافآت إضافية.

وسيصبح الآن بمقدور المتسوقين في الإمارات والمملكة لعربية السعودية تصفح جميع المتاجر التي توفر خدمة تابي للدفع اللاحق «اشتر الآن، ادفع لاحقاً» على تطبيق تابي أو الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى ميزة استعراض المتاجر التي تقدم خيار الاسترداد النقدي (كاش باك) أو كليهما، واختيار الطريقة الأفضل لخلق تجربة تسوق أكثر إمتاعاً.

وقال حسام عرب، مؤسس تابي: «نتطلع دائماً إلى إيجاد طرق تجعل تجربة التسوق أكثر تميزاً للمستهلك. ويشكل إطلاق تابي للاسترداد النقدي (كاش باك) خطوة كبيرة نحو تلك المهمة من خلال الحصول على المكافآت النقدية التي يمكن الاستفادة منها أينما كان، بغض النظر عن طرق الدفع».