هواوي تكشف عن مجموعتها الجديدة من «الأجهزة الفائقة» في الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الإمارات اليوم عن مجموعة جديدة ومبتكرة من منتجات الأجهزة الفائقة، بما في ذلك ساعتيّ HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro، والجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Pro الجديد مقاس 12.6 بوصة، وسماعات HUAWEI FreeBuds 4، وشاشة HUAWEI MateView وشاشة HUAWEI MateView GT، فيما ستطلق الشركة تلك المنتجات في أسواق الإمارات وتعلن عن أسعارها قريباً.

ويأتي إطلاق المنتجات الذكية الجديدة في إطار خطة التحول الشامل التي أطلقتها الشركة منذ عامين، والتي ستركّز على توفير تجربة رقمية متكاملة للمستهلك أسمتها Super Device أو «جهاز فائق واحد» تعمل جميعها بسلاسة وتعزز التعاون ومشاركة المحتوى بين الأفراد، وذلك من خلال برنامج التشغيل «هارموني أوس إس» HarmonyOS الذي سيكون المحرك الأساسي لتلك الأجهزة.

وأكّد كيث ليبو المدير الجديد لمجموعة «هواوي لأعمال المستهلكين» في الإمارات في تصريحات لـ«البيان» إن الشركة ملتزمة بتوفير منتجات ذكية فائقة تخدم كل الشرائح في الإمارات، ولن تكون مقتصرة على فئة واحدة. وأوضح أن المستهلكين اليوم يمتلكون عدداً أكبر من الأجهزة الذكية مقارنة بأي وقت مضى، لكنهم غالباً ما يكونون في أنظمة منعزلة تجعل الاتصال البيني معقداً، وينتج عن ذلك تجربة مستخدم مجزأة، في حين أن تجربة الأجهزة الفائقة من هواوي توفر الحل من خلال تمكين الأجهزة المختلفة من الاتصال والتعاون بسلاسة وبطريقة مريحة وآمنة.

وأضاف: «تُستخدم التقنيات الموزعة لتمكّن جميع أنواع الأجهزة المختلفة من الاتصال بنظام واحد. وهذا يعني أن المنتجات المستقلة سابقاً أصبحت الآن جزءاً من «جهاز فائق» متصل وشامل، يدمج جميع الأجهزة والموارد، وبالتالي يستفيد من قدرات الأجهزة المتضمنة فيه بسهولة وبما يتماشى مع احتياجات المستخدم».

وقال بابلو نينغ، رئيس مجموعة أعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال إطلاق المنتجات بمقر الشركة بدبي: «يعد اليوم أهم حدث إطلاق هذا العام، حيث إننا على وشك الكشف عن مجموعة جديدة من منتجات «الأجهزة الفائقة» في جميع أنحاء المنطقة والإمارات العربية المتحدة على وجه التحديد. ومن خلال هذه المجموعة الجديدة من منتجات الأجهزة الفائقة، تمنح هواوي المستهلكين في دولة الإمارات إمكانية اختبار تجربة سلسة وذكية عند استخدام الأجهزة المتعددة في مختلف أنواع السيناريوهات. وتعد مجموعة منتجات الأجهزة الفائقة الجديدة مجرد خطوة أخرى في مسيرتنا لتقديم أفضل تجربة مستخدم مستقبلية من خلال نهجنا التطلعي».

المكتب الذكي

وتوفر تجربة «المكتب الذكي» الجديدة مركزاً شاملاً للإنتاجية لتحقيق أقصى قدر من الإبداع والكفاءة. ويمثل اتصال الأجهزة الفائقة مع أو من دون الأسلاك في شاشة HUAWEI MateView وجهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي والحاسوب المحمول Huawei MateBook مثالاً رائعاً للتكامل الشامل والمناسب لأنماط حياتنا المزدحمة. وبفضل دعم تقنيات إدارة البيانات HUAWEI MateBook المحمول الموزعة وإمكانيات جدولة المهام في HarmonyOS، يستطيع الجهاز اللوحي والحاسوب المحمول والشاشة الذكية العمل معاً بسلاسة لمضاعفة الإنتاجية والإبداع في السيناريوهات المختلفة، سواء كنتم في المكتب أم تعملون من المنزل. ويتم ذلك عن طريق إمكانية العرض اللاسلكي في جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي وشاشة HUAWEI MateView إضافة إلى التحكم بالماوس ولوحة المفاتيح. وتعدّ الميزة الأبرز في تجربة «المكتب الذكي» الجديدة هي سهولة التبديل بين الاتصالات السلكية واللاسلكية عند مشاركة الشاشة وسحب الملفات عبر الأجهزة وإفلاتها، مما يوفر تجربة متعددة الأجهزة أكثر كفاءة وتعاوناً. ويتيح لنا ذلك التبديل بسهولة بين وضع العمل والوضع الشخصي.

ساعتا HUAWEI WATCH 3|3 Pro

تعمل HUAWEI WATCH 3|3 Pro على نظام التشغيل HarmonyOS، وهي مزوّدة بهيكل فولاذيّ مصقول ومزيّنة بشاشة زجاجية منحنية بتقنية ثلاثية الأبعاد، وشاشة كبيرة توفر تصميماً أنيقاً يليق بسلسلة الساعات الذكية. وتعتبر ساعتا HUAWEI WATCH 3|3 Pro أول سلسلة ساعات ذكية من هواوي تأتي مع تاج دوّار ثلاثي الأبعاد، ما يوفر ردود فعل لمسية متميزة في الاستجابة لمدخلات المستخدم. وتدعم HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro تقنيات الاتصال المستقلة، ويمكنها استقبال المكالمات الهاتفية وإجراؤها. وبمجرّد تنشيط خدمة eSIM على هواتفهم الذكية، يستطيع المستخدمون مشاركة رقم الهاتف والبيانات والملفات الصوتية بين هواتفهم الذكية والساعة الذكية دون أي قلق بشأن نفاد البطارية التي تتمتع بعمر طويل جداً يصل حتى 5 أيام في الوضع الذكي، و21 يوماً في وضعية عمر البطارية الطويل للغاية.

واستعرضت هواوي تطبيقات العديد من الهيئات والشركات في الإمارات ومنها مؤسسة تاكسي دبي (DTC)، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات الحكومية في دبي (RTA) وطيران الإمارات، وتطبيق «طلبات» لتوصيل الطعام، ومدى سهولة وسلاسة عمل تلك التطبيقات على ساعتيّ هواوي الجديدتين. فمثلاً سيكون بوسع المستخدمين حجز مركبة أجرة أو ليموزين من خلال تطبيق DTC مباشرة عبر ساعتيّ HUAWEI Watch 3|3 Pro الجديدتين بسرعة وسهولة أثناء التنقل. وعند الطلب من «طلبات»، تتحول الساعة الذكية إلى مساعد ذكي من خلال تتبع وإخطار المستخدم بحالة طلب الطعام مباشرة على الساعة الذكية.

كما تعاونت هواوي مع شركة طيران الإمارات عن كثب لتزويد مستخدمي ساعتيّ HUAWEI Watch 3|3 Pro بتجربة سلسة ومريحة أثناء استخدام التطبيق، حيث يتلقى المستخدمون إشعارات تلقائية بشأن تفاصيل حجوزات وحالة رحلاتهم دون الحاجة لاستخدام هواتفهم الذكية ويمكنهم استخدام تطبيق طيران الإمارات بسلاسة عبر معصمهم.

علاوة على ذلك، توفر ساعتا HUAWEI Watch 3|3 Pro تجربة دفع سهلة لعملاء «نول» NOL. ويستطيع المستخدمون الآن التنقل بالمواصلات عبر استخدام ساعتهم الذكية من هواوي في مترو دبي والحافلات والترام. ويمكنهم أيضاً استخدام ساعتهم الذكية للدفع للبقالة (في مواقع محددة) والدفع لخدمات النقل العام الأخرى التابعة لهيئة الطرق والمواصلات.

جهاز MatePad Pro

ويأتي HUAWEI MatePad Pro مجهّزاً بالمعالج القويّ Kirin 9000E، ما يوفّر أداءً مذهلاً. وتمّ تزويده بشاشة قياس 12.6 بوصة بتقنية OLED FullView، حيث تبلغ نسبة قياس الشاشة إلى الجسم 90%، فيما تبلغ حدّة التباين مليون إلى واحد مما يوفر صورة شديدة الوضوح وبألوان دقيقة. وتتكامل الشاشة المذهلة على أجهزة HUAWEI MatePad Pro مع نظام صوتي بثمانية مكبّرات يضم مكبرات ومضخّمات صوت عالية التردّد لتزويد المستهلكين بتجارب غامرة للوسائط المتعددة. ويدعم جهاز HUAWEI MatePad Pro خاصية العرض على عدة شاشات التعاونية مع الحواسيب الشخصية.

سماعات FreeBuds 4

وكشفت هواوي اليوم أيضاً عن أحدث سماعات ستيريو لاسلكية حقيقية بتقنية البلوتوث، وهي HUAWEI FreeBuds 4. هذه الإضافة الجديدة إلى سلسلة هواوي الرقمية من سماعات ستيريو اللاسلكية الحقيقية ترث أول تقنية إلغاء ضجيج نشطة في العالم من الجيل السابق. وبفضل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة ANC 2.0 بتصميم Open-Fit، والراحة في الارتداء بالإضافة إلى خفة الوزن، وجودة الصوت عالية الدقة والاتصال الصوتي الذكي، توفر سماعات HUAWEI FreeBuds 4 جودة الصوت وتنتقل أيضاً بتجربة الاستماع إلى مستوى جديد تماماً.

الشاشة الذكية MateView

وتعتبر HUAWEI MateView شاشة كبيرة مستقلة من الفئة الاحترافية بدقة K+ Ultra-HD4، وقياس 28.2 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3:2 تدعم دقة أصلية 3840×2560، ما يجعل نسبة قياس الشاشة إلى جسمها 94%. وتزوّد الشاشة مستخدميها بتجربة مشاهدة غامرة إذ تُعيد إنتاج أدق التفاصيل على الشاشة.

وتم طرح الشاشة بعد تجهيزها بأول حامل متكامل من نوعه يمكن تعديل ارتفاعه. ولا يقف تميّز شاشة HUAWEI MateView عند دعم توصيلات الكابل، حيث تتيح للمستخدمين إمكانية توصيل هواتفهم الذكية وأجهزة الحاسوب اللوحي والمحمول لاسلكياً مع الشاشة. ويمتلك المستخدمون إمكانية الوصول إلى مجموعة منافذ متنوّعة لمختلف حالات الاستخدام المكتبية، بما في ذلك منفذين من النوع USB-C، ومنفذين من النوع USB-A، ومنفذ من النوع HDMI، ومنفذ آخر لشاشة صغيرة مع منفذ لمقبس الصوت قياس 3.5 ملم. وتمتاز الشاشة HUAWEI MateView بشريطها HUAWEI Smart Bar المخفيّ بذكاء الذي يوفر واجهة لمس سهلة الاستخدام لضبط مختلف إعدادات العرض مثل مصدر الإدخال ومستوى الصوت.

الشاشة الذكية MateView GT

كما كانت لهواوي مفاجأة للاعبين مع إطلاق شاشة HUAWEI MateView GT الذي تعرض أحدث التقنيات والموثوقية الكبيرة والجودة الفائقة. تم تقديم شاشة HUAWEI MateView GT كفئة منتجات جديدة تماماً، وتتميز بشاشة منحنية فائقة الاتساع تدعم معدل تحديث بنسبة 165 هرتز، مع ميزة SoundBar المتكاملة والمبتكرة، مع شاشة HUAWEI MateView GT، تكرس هواوي نفسها لتزويد المستهلكين بمزيد من القوة والحيوية. شاشة فعّالة، ترتقي بتجربة الألعاب والترفيه إلى مستوى جديد.