"آبل" تعزز الخصوصية في البرنامج الجديد لتشغيل هاتف "آي فون"

المصدر: أ ف ب

أعلنت شركة "آبل" الاثنين أنها تعمل على تعزيز الخصوصية وزيادة الميزات في برنامج تشغيل هاتف "آي فون" الجديد الذي ستصدره في وقت لاحق من هذا العام.

وافتتحت المجموعة الاميركية العملاقة مؤتمر المطورين السنوي بالتحدث عن تعزيزات على الأمن والخصوصية وقابلية التشغيل البيني لأجهزتها، حتى مع استمرار تعرض الشركة لانتقادات حادة بسبب سيطرتها على متجرها "آب ستور" للتطبيقات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك خلال العرض التقديمي الافتتاحي لمؤتمر المطورين العالميين "ستتوافر كل هذه البرمجيات المذهلة لجميع مستخدمينا هذا الخريف".

وأضاف "أنا متحمس جدا لهذه الإصدارات الجديدة التي ستجعل منتجاتنا أكثر قوة وكفاءة".

وسيشمل الإصدار المقبل من برنامج تشغيل "أي أو إس" والذي اطلق عليه "آي أو إس 15" ميزات خصوصية معززة بما فيها لمحة عامة عن طريقة وصول التطبيقات إلى كاميرات الهواتف الذكية أو الميكروفونات بالإضافة إلى بيانات مثل الموقع أو الأسماء المسجلة في الهواتف.

وأضافت "آبل" تنبيهات حول "عمليات تتبع" في الإصدار الحالي من نظام تشغيل هاتفها الذكي، ما أثار استياء مطوري تطبيقات مثل فيسبوك التي أشارت إلى أن ذلك يقوض استهداف الإعلانات التي تدعم المحتوى المجاني على الإنترنت.