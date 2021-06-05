آلة ذكية راصد للألغام

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تستطيع الروبوتات العثور على الأشياء بسهولة، عندما تكون على مرأى من الجميع، ولكن مهمتها تصبح أكثر صعوبة تحت السطح، إذ سيتطلب ذلك استخدام اللمس، إذا ما كانت ستتحرك عبر الرمال، على سبيل المثال.



الآن، يفيد علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أنهم قاموا بتطوير روبوت يدعى «ديغر فينغر»، قادر على غربلة حبيبات كالرمل، والعثور على أشياء تحتها عن طريق اللمس، ما يفتح أمامهم الباب أمام استخدامات كثيرة له، كالعثور على ألغام أرضية، دون تعريض الأشخاص للخطر، أو التحقق من صحة كابلات البيانات، أو التفتيش عن حفريات أثرية، أو المساعدة في عمليات الإنقاذ بسبب انهيار جليدي أو أرضي.



ووفقاً لموقع «ياهو نيوز»، تعد الآلة الحديثة نسخة متطورة من جهاز استشعار، يجمع بين هلام شفاف وغشاء عاكس، ينحني عند ملامسة الأشياء، حيث تلمع مصابيح «ليد» عبر الهلام، وصولاً إلى الغشاء، في حين تلتقط كاميرا أنماط الانعكاس لمساعدة الكمبيوتر في تطوير شكل ثلاثي الأبعاد للكائنات في الأسفل.



ويتحرك هذا الروبوت، بفضل ذراع روبوتية، واهتزازات تساعده في التجول عبر الحبيبات، كما يمكنه الالتواء والتحرك للإحساس بأبعاد المادة. وتبقى هناك تحسينات ضرورية كثيرة عليه، بما في ذلك ضبط الحركة، قبل تطويره إلى استخدامات عملية.



رابط



https://au.news.yahoo.com/robot-finger-digs-to-find-buried-items-144806813.html

