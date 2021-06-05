روبوت تسريح الشعر

المصدر: إعداد: نهى حوّا

قد يكون تسريح الشعر أمراً صعباً بالنسبة إلى الروبوت، لأنه يستلزم قوة كافية للقيام بذلك، مع لمسة لطيفة كي لا يسبب ألماً.



الآن يجري استخدام فرشاة استشعار ورؤية الكمبيوتر لإتمام هذه المهمة من قبل مختبر علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث تدفع التغذية التي تصل جهاز الاستشعار الروبوت إلى تعديل قوة التسريح.



وأفيد أيضاً بأن تلك الفرشاة الروبوت قادرة على التكيّف مع مستويات مختلفة من الشعر المتجعد، وذلك من خلال استخدام نماذج رياضيات.



ووفقاً لموقع «سبكتروم» التابع لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، فحصت الباحثة في المعهد، جوسي هيوز، حزم الألياف اللينة المتشابكة للشعر باعتبارها مجموعات حلزونية مزدوجة متشابكة، كشكل الحمض النووي. ثم قام نظام رؤية الكمبيوتر بتحويل صورة الشعر إلى تدرج رمادي وفصله في تدرجات عامودية وأفقية. واستخدم الروبوت هذه المعلومات لتحديد الطريقة الأفضل لتسريح الشعر.



ويرى العلماء أن تلك الروبوتات الخاصة بالعناية الشخصية يمكنها مساعدة كبار السن أو أصحاب الهمم أو غير القادرين على الحركة، بالإضافة إلى تطبيقات في صناعة النسيج والعناية بالحيوانات، وأنظمة أخرى.



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Robotic Hair Brushing - YouTube