«هواوي» تطلق نظام «هارموني أو إس 2.0» بميزات اتصال غير مسبوقة

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أطلقت «هواوي» عبر الإنترنت (اليوم) إصدارها الجديد من برنامج التشغيل «هارموني أو إس» HarmonyOS 2.0، الذي يدعم التحكم بمجموعة واسعة من الأجهزة الذكية من «هواوي»، بما فيها الهواتف والساعات الذكية والأجهزة المحمولة والأجهزة المنزلية وغيرها، ما يمنح المستخدم ميزات اتصال غير مسبوقة، وتجربة استخدام رقمية متكاملة وسلسة.

وأدى الحظر التجاري الذي فرضته الولايات المتحدة على شركة «هواوي» في مايو 2019 إلى منع أجهزة الشركة الصينية من إمكانية العمل بشكل كامل مع نظام التشغيل «أندرويد» من «جوجل» المسؤول عن تشغيل أكثر من 85% من إجمالي سحنات الهواتف الذكية في 2019، والذي يتضمن العديد من التطبيقات الحيوية مثل تطبيق «جي ميل» و«يوتيوب» وغيرها، ولم يمنع الحظر التجاري الذي فرضه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مستخدمي هواتف «هواوي» بشكل كامل، ولكنه حّد من من وظائفها.

وبعد شهرين من الحظر الأمريكي سارعت «هواوي» إلى تكثيف العمل على تطوير نظام التشغيل الجديد، الذي يحتوي أكثر من 44 ألف تطبيق ذكي حالياً.

ويتوقع مسؤولون في «هواوي» أن تزوّد شركة التكنولوجيا العملاقة «هواوي» ومقرها «شينزن» من 300 إلى 400 مليون جهاز بنظام 2.0 HarmonyOS بحلول نهاية العام.

ويدعم النظام، الذي يحمل شعار «الكل كالواحد والواحد كالكل» سلسلة من مجموعة من المنتجات المترابطة والقائمة على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء من «هواوي»، والتي سترتبط ببعضها وكذلك مع السيارة والتلفاز والأجهزة القابلة للارتداء والحاسوب وغيرها، ضمن بيئة واحدة قائمة على توفير تجربة سلسلة وذكية للمستخدم.

ويفسح النظام الجديد إمكانية الوصول إلى عدد كبير من الأجهزة الذكية، والتحكم بها بمرونة وسهولة عالية علاوة على قدرة نظام التشغيل الجديد على تعزيز كفاءة الذاكرة العشوائية في الهاتف ROM، وتخفيف العبء على معالجة ملفات الفيديو والألعاب والسماح باستخدام عدد كبير من التطبيقات في الوقت نفسه، فيما يعزّز النظام خصوصية بيانات المستخدم من خلال ميزة توثيق الهوية عبر كل الأجهزة المتصلة.

كما ستقوم «هواوي» في دبي قريباً بعقد مؤتمر صحفي بدبي، للكشف عن المزيد من مزايا نظام التشغيل الجديد.