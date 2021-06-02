تسريبات لمواصفات آيفون 13 المقبل.. بطارية بعمر أطول

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر أحد المدونين في مجال التقنية والمعروف باسم @L0vetodream صورة على موقع "ويبو"، لسلسلة هواتف آيفون 13، القادمة، والتي ستعمل ببطارية أفضل وأطول عمرا مقارنة بنظيراتها في آيفون 12.

ونشر المدون أبرز مواصفات البطاريات على الأجهزة المنتظرة وقارنها بالسلسلة السابقة لهواتف آيفون كما يلي:

- هواتف آيفون 12/12 برو، سعة البطارية 2815 ملي أمبير في الساعة، مقابل 3095 مللي أمبير في الساعة في أجهزة آيفون برو 13/13 المنتظرة.

- هواتف آيفون 12 برو ماكس، سعة البطارية 3687 ملي أمبير في الساعة مقابل 4352 ملي أمبير في الساعة في أجهزة آيفون برو ماكس 13 المنتظرة.

- هواتف آيفون 12 ميني، سعة البطارية 2227 ملي أمبير في الساعة مقابل 2406 ملي أمبير في الساعة في أجهزة آيفون ميني 13 المنتظرة.

وتشير كل هذه المواصفات إلى أن عمر البطارية أفضل، وستضم معالج أكثر كفاءة كما ستدعم تحديثات البرامج هذه التغيرات الجديدة.