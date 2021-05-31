شركة تشحن هاتفك في "8 دقائق" فقط

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

في رقم قياسي جديد، أعلنت شركة "شاومي" الصينية أنها قادرة على شحن الهاتف بشكل كلي خلال 8 دقائق وحسب، عبر تقنية الشحن اللاسلكي.

باستخدام هواتفها "إم آي 11 برو" ( Mi 11 Pro) وببطارية 4000 مللي أمبير، تقول شاومي إن نظام الشحن السلكي فائق السرعة الخاص بها في تلك الهواتف يشحن الهاتف بشكل كامل في غضون 8 دقائق وحسب، أو عبر النظام اللاسلكي في 15 دقيقة.

وبحسب موقع "ذا فيرج" التقني، فإن سرعات الشحن ساحة معركة كبيرة تخوضها شركات الهواتف الذكية الصينية، والتي غالبا ما تطلق عروضا لا مثيل لها، بحيث أحياناً قد (تظهر أو لا تظهر) في المنتجات النهائية، بحسب الموقع.

فعلى سبيل المثال وقبل عامين، أعلنت الشركة ذاتها عن نظام 100 واط يمكنه شحن بطارية 4000 مللي أمبير في 17 دقيقة، في حين أن التجربة الفعلية للشحن أظهرت شحن هاتف Mi 10 Ultra في 23 دقيقة عند 120 واط، وذلك على الرغم من أنه يضم بطارية أكبر بنحو 4500 مللي أمبير في الساعة.

ولكي لا نثبط الجهود، فإن فكرة تحسين أداء البطارية هي فكرة مرحب بها دوماً، كما أن القدرة على شحن الهاتف بالكامل في ثماني دقائق هي بالتأكيد جذابة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أنظمة الشحن السريع تلك تتطلب دوماً أجهزة شحن وكابلات معينة، لذلك يتم استخدامها في الغالب في المنزل بدلاً من حالات الطوارئ حيث قد تكون مفيدة للغاية.