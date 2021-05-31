سامسونغ تكشف عن جهازين لوحيين جديدين لجالاكسي تاب

المصدر: يونهاب

كشفت شركة سامسونغ للإلكترونيات النقاب عن جهازين لوحيين جديدين في الوقت الذي تتطلع الشركة فيه إلى زيادة المبيعات وسط اتجاه البقاء في المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتم إدراج الجهازين اللوحيين الجديدين جالاكسي تاب إس7 إف إي (Galaxy Tab S7 FE) وجالاكسي تاب أيه 7(Galaxy Tab A7) في أحدث الأجهزة اللوحية من سامسونغ، وتخطط سامسونغ للكشف عن أسعار المنتجين عند إطلاقهما في مناطق محددة في الشهر القادم.

ويعد جالاكسي تاب إس7 إف إي نموذجا قليل التكلفة لجهاز جالاكسي تاب إس 7 وإس 7 بلس اللذين تم إصدارهما في أغسطس العام الماضي. ويأتي مع ميزات مفضلة لدى المعجبين بشاشة مقياس 12.4 بوصة مع سعر أرخص وفقا لسامسونغ.

ويتميز جالاكسي إس7 إف إي بميزات متعددة المهام المحسنة بما فيها النافذة متعددة الأنشطة التي تتيح للمستخدمين فتح ما يصل إلى 3 تطبيقات في وقت واحد.

ويدعم أحدث جهاز لوحي لـ إس7 مع شبكات الجيل الخامس وLTE، لقدرة بطارية 10,090 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 45W، ويأتي جالاكسي تاب إس7 إف إي بأربعة ألوان : الأسود الغامض والفضي الغامض والأخضر الغامض والوردي الغامض.

وأفادت سامسونغ بأن جالاكسي تاب أيه7 لايت يتميز بإمكانية نقل مطورة مع غطاء معدني متين وإطار نحيف. ويبلغ وزن الجهاز اللوحي بمقياس 8.7 بوصة 371 غراما للطراز بنظام LTE.

ويكون مزودا بسعة تخزين داخلية تصل إلى 64 جيجابايت يمكن توسيعها إلى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة الذاكرة. ويحتوي جالاكسي تاب أيه7 لايف على بطارية تبلغ 5,100 mAh مع الشحن السريع بقدرة 15W.

وقالت سامسونغ إن أولئك الذين يشترون أحد الجهازين اللوحيين الجديدين سيحصلون أيضا على وصول غير محدود إلى Samsung TV Plus، هي خدمة بث تقدم أكثر من 160 قناة مجانا في أسواق محددة.

وكانت سامسونغ ثاني أكبر بائع للأجهزة اللوحية في العالم في الربع الأول من هذا العام بحصة سوقية تبلغ 20% بعد شركة أبل الأمريكية بحصة 31.7% وفقا لشركة إنترناشونال داتا لأبحاث السوق.