سامسونغ تطلق جهازاً جديداً للعناية بالأحذية

المصدر: يونهاب

أطلقت شركة سامسونغ للإلكترونيات أمس الخميس جهاز عناية جديد بالأحذية لتعزيز مبيعاتها بأجهزة نمط الحياة الجديدة وسط جائحة كورونا.

ويعد جهاز العناية بالأحذية المسمى بـ بيسبوك شودريسير(BESPOKE ShoeDresser) لسامسونغ جهازا للعناية بالأحذية يمكنه التخلص من الروائح الكريهة والرطوبة في الأحذية وتجفيفها.

ويستفيد هذا الجهاز من التقنيات المستخدمة في خزانة سامسونغ الذكية "AirDresser" وتقنية الأشعة فوق البنفسجية المحسنة.

ويزيل الجهاز جزيئات الروائح بواسطة مرشحات إزالة الروائح بالأشعة فوق البنفسجية، بينما تعمل تقنية المضخة الحرارية على تجفيف الأحذية.

ويحتوي الجهاز في السطح العلوي على مصباح Xenon UVC لقتل الجراثيم.

وذكرت سامسونغ أنه يمكن التحكم في أحدث منتج لها من خلال منصة إنترنت الأشياء SmartThings.

وستوفر سامسونغ أيضا ضمانا مدى الحياة لمحرك العاكس والضاغط للمنتج، كما تعهدت به لمنتجات ESPOKE Home التي تم تصميمها لمساعدة المستهلكين على تزيين مساحتهم المنزلية بالكامل بأجهزة متنوعة قابلة للتخصيص.