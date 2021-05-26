سونا زعبي مهندسة فلسطينية تسطّر فصلاً من «التوازن» في «آبل»

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

ازداد بشكل ملحوظ، مؤخراً، عدد مطوري التطبيقات العرب، الذين يسعون إلى تسطير فصول من الإبداعات التقنية على منصة «آبل ستور» Apple Store، لينضموا إلى أكثر من 23 مليون مطور في العالم، سعياً لتحقيق الدخل، من خلال إنشاء تطبيقات ذكية عالية الجودة، في فترة يشهد فيها العالم تحدياً اقتصادياً غير مسبوق، فيما توفّر لهم عملاق التقنية آبل ما يحتاجونه من وسائل وأدوات، لشق طريقهم بثقة نحو العالم الرقمي.

وازدادت خلال فترة جائحة «كوفيد 19»، أهمية التطبيقات الذكية بشكل كبير، في ظل سعي المزيد من الشركات للتكيف مع العالم الافتراضي، من أجل الاستمرار في الوصول إلى عملائها، والمجتمعات التي تخدمها، فيما تسعى آبل، التي أطلقت نسخة من متجرها باللغة العربية، بكامل ألقه المعتاد في نظام التشغيل iOS 13، في سبتمبر 2019، إلى دفع المزيد من المحتوى العربي، الذي لا يشكل سوى 2 % تقريباً من إجمالي المحتوى على شبكة الإنترنت.

ومن قلب مدينة القدس، أطلقت المهندسة الفلسطينية سونا زعبي، العنان لمخيلتها، لتبتكر على منصة iOS، تطبيق «توازن» Tawazon، الذي يعتبر أول تطبيق لدعم التأمل والانتباه الذهني باللغة العربية، والذي يلقى قبولاً واسعاً في العالم العربي منذ إطلاقه في فبراير 2020.

وقالت سونا، خلال لقاء خاص مع «البيان»، إن التأمل والانتباه الذهني، عنصران أساسيان في بناء لياقة عقلية وذكاء عاطفي شامل لنا جميعاً ولأطفالنا، خصوصاً في الوقت الذي يقضي فيه معظمنا وقتاً طويلاً أمام الشاشات. وتضيف: «التأمل والسكون، ضرورة مهمة في حياة كل الأفراد، فمن خلال معرفة هذه الأشياء والإيمان بها، نكتسب الوعي، وهو ما قادنا لتصميم تطبيق التأمل والانتباه الذهني الأول باللغة العربية، والذي صممه أطباء نفسيون، وعلماء أعصاب، وخبراء في مجال التأمل».

اليوم، تم تنزيله لأكثر من 100 ألف مرة، ويستخدمه الآلاف من المستخدمين النشطين يومياً. أعتقد أن التوقيت كان مناسباً لتطبيق «توازن»، ولكن ليس هذا وحسب، فعندما أطلقنا «توازن»، سمعنا الكثير عن مشاكل التسييل في المنطقة، ولكننا كنا، وما زلنا، مصممين على تطوير «توازن»، والاستمرار في تحسينه، لخدمة عملائنا بمنتج لا يقاوم، وأن يكون متاحاً لكل مستخدم عربي في جميع أنحاء العالم.

طموح

وتقول سونا إنها لن تكتفي بأن تكون صاحبة التطبيق الأول للتأمل والانتباه الذهني باللغة العربية، بل وضعت لنفسها هدفاً واضحاً لإنشاء أول منصة للذكاء العاطفي العلمي، واللياقة العقلية، والتدريب على النوم للبالغين والأطفال في الشرق الأوسط، لخلق عالم أكثر وعياً وتوازناً، مضيفة: «ونعلم أنه ما زال علينا أن نقطع طريقاً طويلاً لخلق الوعي بما نفعله، ونحن مستعدون، ويسرنا فعل ذلك».

وتؤكد سونا أن مجتمع المطورين المحلي ينمو بشكل تدريجي في المنطقة، لكنها ترغب في رؤية المزيد من النساء فيه. وتضيف: «كل من يريد أن يكون جزءاً من المستقبل، عليه أن يتعلم البرمجة، أو أن يكون جزءاً منها، فالعالم يعرف هذا، والمنطقة كذلك. وعلى الرغم من أني من عشاق «آبل»، حتى قبل تطوير «توازن»، إلا أن ما فعله دعم «آبل» لتسهيل عملنا، كان مفاجأة بالنسبة لي وللفريق، ويسمح لنا الابتكار المستمر في Apple، بتقديم أحدث التكنولوجيات التي تستمر في تغطية كل احتياجات مستخدمي «توازن» في مختلف الجوانب».

وأوضحت: «عندما نستخدم أنظمة تشغيل وأجهزة عالية الجودة، فهذا يسمح لنا بتصميم منتجات عالية الجودة لمجتمع «توازن» في الشرق الأوسط، وقد تكون هذه المسألة واضحة، ولكننا نرى الفارق في تجربة المستخدم لدينا، وكيف يمكن أن يؤدي تقديم منتجات متميزة للمطورين، إلى تمكنهم من تصميم منتجات متميزة بدورهم».

وحول تجربتها في تطوير التطبيق على نظام iOS، قالت سونا: «أوصي باتباع طريق التميز. قد يستغرق هذا وقتاً طويلاً، أو قد يحتاج لساعات إضافية في التعلم والتنفيذ، ولكن عند تصميم المنتج بأدوات احترافية وتكنولوجيا متقدمة، فيمكن أن يتميز بشكل أسرع، ويمكن للمستخدم أن يشعر بهذا. فتميز العلامة التجارية، يبدأ في مرحلة التطوير كذلك».

وحول أهمية تحديث التطبيق، في ظل تغير سلوك المستخدم واحتياجاته باستمرار، قالت سونا: «لا يمكنني أن أقول إنه بالأمر السهل، ولكن هذا يسمح لك بالاستمرار في إجراء التحسينات، وعندما ترغب في تقديم منتج مبتكر، فعليك الإصغاء لرؤيتك الخاصة، وأن تعرف الطريق الذي تسير فيه بالتحديد، ولكن عليك كذلك أن تواصل الاستماع لمن يتم تصميم هذه المنتجات من أجلهم. في النهاية، يتعلق الأمر كله بالتجربة. فالشعور هو الأساس، وما يشعر به العملاء والتجربة التي يمرون بها، هي العامل الأهم بالنسبة لمنتجك».

نصيحة

وحول النصيحة التي تقدمها للمطورين العرب الجدد، الذين يرغبون في دخول هذا المجال، قالت لونا: «أوصي بشدة، بأن تكون متقدماً بخطوة، وأن تعد جدولاً زمنياً لأشهر قادمة، وأن تكون مستعداً لأكبر درس «المرونة»، فعندما تضع رؤيتك ومهمتك، بحيث يتماشيان مع بعضهما البعض، ثم تستخدم إلى جانب ذلك التكنولوجيا الإبداعية، سترى كيف ستصل رسالتك إلى جمهورك بسرعة ودقة. وعليك إجراء البحث قبل أن تبدأ، ثم حدد هدفاً واضحاً، لكيفية بناء مفاهيمك الخاصة، وكن على دراية بالتغييرات قبل أن تقع. بعد إطلاق المنتج، سيكون عليك فهم المزيد عن احتياج سوقك، والتعديل من منتجك، والعمل سريعاً لتحقيق ولاء العملاء».

توقعات

وحول توقعاتها حيال مؤتمر آبل للمطورين WWDC 2021، الذي سينطلق في 7 يونيو المقبل، تقول سونا: «لطالما كانت آبل رائدة في الجمع بين الابتكار والإبداع، ويعتبر مؤتمر آبل العالمي للمطورين، منصة رائعة لوضع أهداف سنوية مع فريق عالمي، وتحقيقها، في حين ينتظر العالم بأجمعه. وأنا أؤمن بأن هذا يمكن أن يشكل ضغطاً من أجل الاستمرار في التميز والتحسن، ولكن من جانبنا، يبقينا هذا متحمسين، نحن والآلاف من المطورين حول العالم».