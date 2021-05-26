HONOR تعلن عن إطلاق سوار تتبع اللياقة الرائد Band 6 في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت HONOR، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا عن توفر سوار HONOR Band 6 في الإمارات، وهو أحدث إضافة إلى مجموعة HONOR الرائدة للأجهزة القابلة للارتداء. تم تزويد سوار HONOR Band 6 بشاشة AMOLED مذهلة قياس 1.47 إنش ويأتي مدعماً بترقيات ومزايا محسّنة للصحة واللياقة مع عمر بطارية قوي يدوم حتى 14 يوماً، يعد HONOR Band6 مزيج مثالي من التصميم المبتكر والتقنيات الرائعة ليلبي احتياجات المستخدمين الذين يرغبون بالحفاظ على لياقتهم البدنية وصحتهم.

شاشة أكبر مع تصميم أنيق

يوفر سوار HONOR Band 6 تجربة مشاهدة مريحة على معصمك ويتميز بشاشة AMOLED كبيرة ونابضة بالحياة قياس 1.47 بوصة بدقة 194 x 368 ليوفر زيادة بنسبة 148% في مساحة العرض مقارنةً بسابقه. يأتي HONOR Band 6 بشاشة من الزجاج المنحني 2.5D مع طلاء مضاد لبصمات الأصابع بجانب تصميمه البديع والأيقوني والذي يكتمل بشعار HONOR اللافت للنظر على الجانب الأيسر بالإضافة إلى الزر الأيمن والذي تم تصميمه في مكان مناسب للاستخدام. يتميز HONOR Band 6 بمكتبة واسعة من أوجه الساعة وهو مصمم ليوفر الراحة طوال اليوم بفضل أشرطته المطاطية المصنوعة من السيليكون. يتوفر سوار HONOR Band 6 بثلاثة ألوان مذهلة هي: الأسود النيزكي والرمادي الحجري والوردي المرجاني، ويعد HONOR Band 6 اكسسوار عصري يتيح للمستخدمين التعبير عن أسلوبهم الفريد.

أوجه ساعة مخصصة تناسب حالتك المزاجية

غيّر وجه الساعة في أي وقت ليحاكي ذوقك الفريد واختر من بين مجموعة واسعة من أوجه الساعة في متجر HONOR. أضف طابعك الشخصي من خلال تخصيص ألبوم صور كوجه للساعة.

أعلى مستويات الرعاية لإدارة الصحة بشكل أفضل

يعد سوار HONOR Band 6 الجهاز المثالي لأولئك الأشخاص الشغوفين بالصحة واللياقة، حيث يوفر مجموعة أساسية من مزايا متابعة الصحة بغرض إتاحة الفرصة للمستخدمين لفهم طبيعة أجسامهم على نحو أفضل. يأتي سوار HONOR Band 6 معززاً بميزة رصد تشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، حيث يمكن لسوار HONOR Band 6 الكشف عن مستويات الأكسجين في الدم، وهي ميزة ضرورية لأولئك الذين يرغبون بمراقبة صحتهم التنفسية أو الذين يستمتعون بالمشي لمسافات طويلة أو التسلق على ارتفاعات عالية. بفضل مستشعر معدل ضربات القلب والخوارزميات الدقيقة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، يدعم HONOR Band 6 أيضاً المراقبة المستمرة لمعدل نبضات القلب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والتي تنبه المستخدمين عند اكتشاف معدل نبضات غير طبيعية. تم تجهيز سوار HONOR Band 6 بإمكانات مبتكرة لتتبع ومراقبة النوم، والتي تقوم بتحديد وتسجيل البيانات حول حالة النوم اليومية للمستخدمين، كما يوفر HONOR Band 6 تقييمات واقتراحات مخصصة مصممة لتحسين جودة النوم للمستخدمين.

يمتاز سوارHONOR Band 6 بتصميم مقاوم للماء حتى عمق 50 متر ويعد الجهاز المثالي للسباحين نظراً لقدرته على تتبع النشاط تحت الماء مما يساعد المستخدمين على تعزيز كفاءتهم في السباحة. يمكن لسوار HONOR Band 6 أيضاً الكشف التلقائي عن 6 أوضاع مختلفة للتمارين بالإضافة إلى تذكير المستخدمين ببدء تتبع النشاط حتى لا يفوتوا تسجيل البيانات الخاصة بالتمارين.

ابق على تواصل مع عمر بطارية قوي ومزايا محسنة للحياة الذكية

صمم سوار HONOR Band 6 ليوفر عمر بطارية أطول وطاقة تكفي طوال اليوم. ويستطيع بشحنه لمرة واحدة أن يستمر لمدة تصل إلى 14 يوماً في ظل ظروف الاستخدام المعتادة و10 أيام في حالات الاستخدام المكثف. كما أنه مزود بتقنية الشحن السريع ويتيح للمستخدمين الاستمتاع بـ 3 أيام من الاستخدام بعد الشحن السريع لمدة 10 دقائق.

السعر والتوفر

سيكون سوار HONOR Band 6 متوفراً للشراء بداية من 3 يونيو في السوق الإماراتي من خلال شرف دي جي وجامبو وكارفور و KM Trading وغيرها من متاجر التجزئة بسعر 199 درهم إماراتي.