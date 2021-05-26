ميزات وتقنيات استثنائية في "أندرويد 12"

المصدر: البيان الإلكتروني

تم الكشف عن ميزات وتقنيات جديدة واستثنائية في نظام تشغيل "أندرويد 12" المرتقب من شركة "غوغل" الأمريكية.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق "أندرويد 12" في وقت لاحق من العام الجاري، والذي سيتضمن إعادة تصميم كبيرة، والعديد من ترقيات الخصوصية، بحسب "سبوتنيك" العلمية المتخصصة.

وجاءت أبرز ميزات "أندرويد 12" على النحو التالي:

* تصميم ذكي جديد: وتضمنت أبرز فئات التصميم الذكي الجديد لنظام تشغيل "أندرويد 12" الآتي:

- ساعة جديدة ضخمة على شاشة القفل.

- تصميم شامل جديد مدعوم بالذكاء الصناعي.

- الأزرار وعناصر التحكم والإشعارات على شكل فقاعات كبيرة.

- شريط التحكم بالصوت أكبر حجما.

- استخدام نظام تحليل الألوان لمنح المستخدم إحساسا بالاستمرارية البصرية.

* زر الطاقة يستدعي مساعد غوغل: تشابه تقنية موجودة في أبل تستدعي من خلالها "سيري" على هواتف "آيفون"، لتفعيل تشغيل مساعد غوغل الصوتي الذكي.

* رسوم أكثر سلاسة:

- خفضت غوغل الموارد التي تستهلكها الرسوم في عمليات النظام الأساسية.

- منح الشاشة المزيد من المرونة والسرعة.

* تحديث نظم الخصوصية:

_ انقر على الزاوية العلوية اليمني في الشاشة، سيظهر عند وصول التطبيقات إلى موقعك أو الميكرفون أو الكاميرا.

- إضافة لوحة معلومات أمان جديدة لمراجعة ما تنفذه التطبيقات من عمليات سرية.

- تمكين المستخدم من إيقاف أي تجاوزات من التطبيقات من دون تعطيلها.

- طرح ميزة "عدم التتبع" التي لا تسمح لأي خدمة عبر الإنترنت أو تطبيق تتبع موقعك الجغرافي.

أجهزة ستحصل على "أندرويد 12" أولاً:



وستحصل هواتف ذكية على تحديث "أندرويد 12" قريبا وقبل باقي الهواتف الذكية حول العالم، وجاءت على النحو التالي:

- غوغل بيكسل

- وان بلس

- أسوس

- أوبو