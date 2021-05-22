مسار دراجات يوفر مظلة وإنارة وشحناً

المصدر: إعداد: نهى حوّا

يوفر مسار دراجات شبه مغلق يطلق عليه «سولار فيلوروت» عدداً من الخدمات لركاب الدراجات، من مظلة رقيقة وإنارة في الليل ومحطات شحن على الطريق.

هذا المسار الذي صممه المهندس المعماري الألماني بيتر كوتشيا، يتم حالياً استخدامه في سويسرا ودبي. وهو يتألف من أقواس فولاذية تدعم مجموعة ألواح كهروضوئية يمكنها أن تولد، وفقاً لكوتشيا، ما يصل ألفي ميغاوات من الكهرباء في الساعة لكل كيلومتر من مسار الدراجات.

ووفقاً لموقع «سبرينغ وايز» المتخصص في الاكتشافات الحديثة، فقد تم تصميم مكونات «سولار فيلوروت» لتكون مرنة الاستخدام، وتناسب أي مكان تقريباً. فكل شيء من طول المسار واتجاهه إلى عدد الألواح فوق المظلة وكثافة توزيع الأقواس قابلة للتعديل لتناسب احتياجات المجتمع المحلي على أفضل وجه. ومع كيلومتر واحد من المسار قادر على توليد ما يكفي من الكهرباء لتشغيل 750 منزلاً، يفترض أن هناك إمكانات كبيرة لطرق متفاوتة الأطوال لتوفير طاقة فائضة لبيعها مرة أخرى إلى الشبكة أو الأفراد والمنظمات الأخرى.