تي شيرت يضفي دفئاً وبرودة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

طور باحثون صينيون نسيجاً سموه «جانوس»، يضفي على مرتديه شعوراً بالدفء أو بالبرودة. صُنع من النسيج «تي شيرت» عبر وضع طبقات من البوليمر والألياف القطنية مع مواد أخرى.

على الجانب الدافئ، قاموا بتغطية المادة بجسيمات نانوية من الزنك والنحاس، لامتصاص الطاقة وتوفير الحرارة، وعلى الجانب البارد، غطوا النسيج بطبقة رقيقة من الألمنيوم لتعكس الطاقة الشمسية لتبريد من يرتديها.

وهذه الطبقة تتسم أيضاً بالمسامية للسماح بهروب حرارة الجسم.

أفاد موقع «سبرينغ وايز» المتخصص في الاكتشافات الحديثة، إنه إذا تم ارتداء الـ «تي شيرت» من جهة، تكون البرودة أكثر بمقدار 11 درجة من تي شيرت قطني ابيض عادي، ومن الجهة الأخرى، تكون أكثر دفئاً 14 درجة من قميص قطني أسود عادي. علاوة على ذلك، دمج الباحثون الذين نشروا بحثهم في مجلة «نانو لترز» مولداً كهربائياً حرارياً داخل النسيج يحصد هذه الطاقة من فارق درجة الحرارة بين الجانبين الساخن والبارد للقميص، مشيرين على إمكانية استخدام الطاقة المتولدة لتشغيل أجهزة استشعار صغيرة.