فيفو تطلق X60 Pro وX60 بتقنيات زايس للتصوير الاحترافي

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت "فيفو" رسمياً سلسلة X60 الرائدة للهواتف الذكية ذات التصوير الاحترافي في أنحاء الشرق الأوسط. وتعتبر سلسلة X60 (المؤلفة من هاتفي X60 وX60 Pro) أول أجهزة من فيفو يتم تصنيعها بالتعاون مع "زايس"، الشركة العالمية الرائدة في البصريات والإلكترونيات البصرية.

وتؤكد سلسلة X60 على التزام فيفو بتقديم تجربة متميزة في التصوير بالهواتف المحمولة، في ظل ما يميز الهواتف الجديدة من تصميم عصري وجودة فائقة في التصوير بالتعاون مع زايس.

وتتصدر فيفو مجال التصوير بالهاتف المحمول من خلال توفير تقنيات كاميرا احترافية للمزيد من مستخدمي الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم في عام 2021.

وسيتم طرح سلسلة X60من فيفو في أكثر من 20 سوقًا، ما يوسع وجودها في مناطق عدة منها منطقة آسيا والباسيفيك، والشرق الأوسط وأوروبا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

شراكة عالمية مع زايس

باعتبارها أول هواتف ذكية من فيفو يتم تصميمها بشكل مشترك مع علامة زايس التجارية الشهيرة، تدمج سلسلة X60 الابتكار الموجه نحو المستخدم من فيفو مع خبرة زايس المتميزة في التصوير بالجهاز المحمول لتحقيق وعد العلامة التجارية المتمثل في طرح إمكانات متميزة للبرامج والمعدات.

وتسمح العدسات البصرية، وأجهزة الاستشعار، وخوارزميات معالجة الصور والميزات المتعددة الوسائط، الأفضل في فئتها، للمستخدمين بالاستمتاع بتقنيات الكاميرا التي كانت تقتصر في السابق على المصورين المحترفين فقط.

وقال سبارك ني، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم التسويق في فيفو: "يسر شركة فيفو أن تمنح مستخدمي X60 أفضل تجربة تصوير بالهاتف المحمول من خلال الاستفادة من إمكانات شركة زايس، أسطورة عالم البصريات منذ 175 عاما. لقد أصبحت الهواتف الذكية امتدادًا لنمط حياة المستهلك من أجل تسجيل والتقاط اللحظات السعيدة، مما جعل التصوير الفوتوغرافي بالهاتف المحمول جزءًا مهمًا من تجربة المستخدم. لقد تعاونا مع زايس على تحقيق مستوى لا مثيل له من الوضوح والصفاء وجودة الصور للهواتف الذكية من فيفو".

ويكمن سرّ إمكانات التصوير الفائقة لسلسلة X60 في نظام التصوير المشترك بين فيفو وزايس، الذي ينتج عنه أداء قوي لا يتغير. يحتوي طراز X60 Pro على ثلاث كاميرات خلفية (48 ميجابكسل + 13 ميجابكسل + 13 ميجابكسل)، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. وقد تم تزيين العدسة بشعار زايس، في حين تم نقش علامة زايس Vario-Tessar التجارية أسفل الكاميرات، لتناسب جهاز التصوير الاحترافي الرائد الذي سيلفت الأنظار دون شك.

وللمرة الأولى، يمكن للمستخدمين أيضًا استعمال نمط البورتريه ZEISS Biotar في سلسلة فيفو X. تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين إنشاء بورتريهات احترافية متخصصة، مع قدرة غير مسبوقة على تقديم حدة مركزية وبوكيه فريد متناغم بشكل دائري.

تقنيات تصوير متقدمة

قامت فيفو بتحسين تقنياتها الحالية في التصوير لتضاف إلى X60 Pro، بدءًا من Gimbal Stabilization 2.0، واستعمال أحدث تقنيات تثبيت الفيديو خماسية المحاور VIS، ما يسمح للمستخدمين بالحصول على لقطات واضحة للأجسام في حركة ديناميكية بدقة أكبر.

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد برنامج Extreme Night Vision 2.0 المستخدمين على إعادة إنشاء مليون درجة من الظلال الليلية بنقرة واحدة، والتقاط الامتداد المذهل للليل من خلال خوارزمية الذكاء الاصطناعي المبتكرة لتقليل الضوضاء من فيفو.

وتضم سلسلة X60 مجموعة متنوعة من ميزات التصوير الفوتوغرافي والفيديوغرافي متعدد الأنماط التي تعد من السمات الرئيسية لتكنولوجيا فيفو. فمن خلال ميزة Cinematic Master، يمكن تصوير لقطات سينمائية رائعة على نسبة عرض إلى ارتفاع 2.35: 1 للشاشة العريضة مع تكبير صوت ذكي وإدخال صوت توجيهي.

واعتمادا على احتياجاتهم الظرفية، يمكن للمستخدمين أيضًا الاختيار بين HDR Super Night Portrait، وUltra-Wide Night Mode، وSuper Pano، وPro Sports Mode، وKids Snapshot، وMulti-Style Portrait، وLong-Exposure Mode، وغيرها الكثير.

القوة والأداء

توفر سلسلة فيفو X60من القوة والاتصال والسرعة ما يرضي المستخدمين المعاصرين للهواتف الذكية المتطورة، الذين يطلبون أداءً استثنائيًا للجهاز. تم تزويد هواتف فيفو X60وX60 Pro بمنصة Qualcomm® Snapdragon ™ 870 5G للجوال للتغلب بشكل جماعي على سابقاتها على جميع الأصعدة من خلال تجارب مستخدم يومية أكثر تميزاً وسلاسة.

مع الزيادة الكبيرة في أداء وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات، تحتوي هذه المعالجات الموفرة للطاقة على نطاقات أساسية مدمجة 5G لجعل شبكة المستخدم اللاسلكية 5G تعمل بسرعة فائقة وبأقل زمن انتقال.

وبفضل وجود بطارية 4200 مللي أمبير (قياسية)، تتيح تقنية فيفو للشحن السريع بقوة 33 واط على X60 Pro وX60 سرعة شحن كبيرة، ما يوفر تجربة مريحة للغاية في استعمال الهاتف المحمول.

وبهدف تحسين تجربة المستخدمين، تتميز سلسلة فيفو X60بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومعدل استجابة 240 هرتز يعمل على شاشة AMOLED من الحافة إلى الحافة.

ويسمح معدل التحديث الرائد في الصناعة البالغ 120 هرتز سهولة ومتعة كبيرة في التصفح ومشاهدة المحتوى، بينما يحفز معدل الاستجابة 240 هرتز شاشة لمس فائقة الاستجابة لتحسين أداء المستخدم في الألعاب أو القدرات المهنية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم منح سلسلة X60 شهادات عديدة منهاHDR10 + ،SGS Eye Care Display ،SGS Seamless and Hi-Res Audio؛ يمكن للمستهلكين التطلع إلى الوضوح النابض بالحياة مع شاشات العرض المذهلة، مما يؤدي إلى صور غنية وغامرة لا ترهق العين بعد فترات طويلة من الاستخدام.

جماليات التصميم

على الرغم من كثرة الميزات القوية والقدرات المتطورة في سلسلة X60، تمكنت فيفو من دمج كل هذه التقنيات في هياكل رفيعة وأغلفة خفيفة الوزن.

يكتمل هاتف X60 بشاشة Ultra O مرنة مذهلة مقاس 6.56 بوصة وتحتوي على فتحة للكاميرا الأمامية مقاس 3.96 مم تتوسط الجزء العلوي مع حواف ضيقة للغاية. يزن اللون الأسود 176 جرامًا فقط بهيكل فائق النحافة يبلغ 7.36 مم.

يتميز هاتف X60 بانحناء أنيق ثلاثي الأبعاد مع جماليات مستقبلية، وهو يحمل معه أناقة X50 بمنحنياته فائقة النحافة وصورته الظلية الخلابة. أصبحت الخطوط أكثر جاذبية من ذي قبل ومزينة بحلقة- شريط جميل يمتد على طول الحافة العلوية لإكمال صورة جميلة ذات لمسة وإحساس رفيعين.

الكاميرات الخلفية مغلفة في سلسلة فيفو X60بدرجة اللون المزدوج الجديدة، وهو تصميم متعدد الطبقات يتجنب المظهر الضخم. مع تصميمها في لوحات متتالية رفيعة ترتفع بخطوات دقيقة، تدمج درجة اللون المزدوج جميع تقنيات التصوير الاحترافية وميزات التصوير المصممة بالاشتراك مع زايس.

تصميم الكاميرات

مجموعة ألوان هواتف X60 Pro و X60 مستوحاة من أزهار الصيف، وهي متوفرة باللون الأزرق أو الأسود. مع اللون الأزرق، يمكن للمستخدمين تجربة الإشراق البصري والشعور بالأمل الأبدي لشروق الشمس، بما في ذلك درجات اللون الأزرق والأرجواني الناعمة التي تطل من بين غيوم الصباح الباكر. يُعد اللون الأسود قويًا يحلق بالمستهلكين في سماء ليالي الصيف الصافية، مما يشعرهم بالحماسة والعاطفة الكامنة- طاقة الحياة.