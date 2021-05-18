«لوجيتك» تطلق لوحة المفاتيح «راجيد كومبو 3 تاتش» في الإمارات يونيو المقبل

المصدر: دبي – البيان

ذكرت شركة «لوجيتك»، اليوم، إنها ستقوم يونيو المقبل بإطلاق لوحة مفاتيح «راجيد كومبو 3 تاتش» Rugged Combo 3 Touch، وذلك في أسواق محددة في الشرق الأوسط منها الإمارات. وتعتبر حافظة لوحة المفاتيح الجديدة أحد الملحقات الرئيسية لأجهزة آيباد من الجيلين السابع والثامن، كما تتمتع بمواصفات حماية متطورة، تجعلها مثالية لطلبة المدارس والجامعات.

وتتميز الحافظة كذلك بدعمها لخمسة أوضاع استخدام مفيدة للغاية لدعم الطرق المختلفة، التي يتبعها المعلمون للتدريس وأساليب تعلم الطلاب المختلفة أيضاً، فضلاً عن توفيرها لمفاتيح محكمة الإغلاق، وغير قابلة للنزع من قبل المتطفلين، مع قدرة كبيرة على العمل حتى في بيئات التعلم الأكثر نشاطاً.

وصُممت حافظة «راجيد كومبو 3 تاتش»، بالتعاون مع مجموعة واسعة من المعلمين وأعضاء الهيئات التدريسية والإداريين ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف مساعدة الطلاب والمعلمين على حد سواء في الحفاظ على مستوى عال من الإنتاجية والتنقل بحرية والعمل من أي مكان. وستتوفر الحافظة الجديدة في بلدان محددة لشرائها من خلال قنوات بيع لوجيتك وأبل إديوكيشن المخصصة لذلك.

وتوفر لوحة التتبع الجديدة عالية الدقة تجربة تنقل فائقة الاستجابة بموثوقية عالية دون الحاجة إلى اقترانها مع جهاز آيباد، ومن خلال استخدام لوحة المفاتيح ولوحة التتبع، يمكن للطلاب والمعلمين تعزيز إنتاجيتهم أثناء استخدام أجهزة آيباد الخاصة بهم، مع استخدام لوحة التتبع باللمس المتعدد، التي توفر مزايا الإيماءات بغرض التمرير والنقر المزدوج والتحكم بكل العمليات لتنفيذ مهامهم الدراسية، ومن خلال لوحة التتبع المميزة هذه يمكن القيام بعمليات التنقل والتحرير والإنشاء على أجهزة آيباد بكل سهولة وسرعة وبدقة أكبر مقارنة باستخدام أصابع اليد.

وتأتي حافظة «راجيد كومبو 3 تاتش» بتصميم متين للغاية يتحمل الصدمات عند السقوط من ارتفاعات تصل إلى 4.5 قدم (1.4 متر)، وتم تصميم هذه الحافظة لتتحمل الاستخدام اليومي لطلاب المدارس، والتنقل ما بين الفصول الدراسية وحقائب الظهر وغرف النوم، كما يحافظ التصميم المريح والمناسب على حماية الجزء الأمامي والخلفي وزوايا أجهزة آيباد.

وتستفيد لوحة المفاتيح من خمسة أوضاع هي وضع الكتابة والعرض والرسم والكاميرا، بالإضافة إلى القراءة، التي تمكن من طي لوحة المفاتيح للخلف لقراءة الكتب والمقالات والنصوص. كما تتمتع حافظة «راجيد كومبو 3 تاتش» بمكان مناسب لتثبيت قلم أبل بينسل من الجيل الأول أو قلم لوجيتك كرايون بسهولة، بحيث يكون القلم دائماً في متناول اليد، وجاهزاً للاستخدام.