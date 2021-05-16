قريباً.. مشاركة صور ومنشورات انستغرام من أجهزة الكمبيوتر

المصدر: البيان الإلكتروني

يعمل تطبيق إنستجرام على ميزة جديدة قد تسمح لمستخدميه بإنشاء منشورات من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

وذكر موقع Tipster Alessandro Paluzzi، إنه يتم حاليًا اختبار الميزة داخليًا، موضحا أنه لإنشاء منشور من موقع انستجرام لسطح المكتب، يتعين على المستخدم النقر فوق الزر الموجود أعلى عرض سطح المكتب (رمز "+" داخل مربع مستدير).

وسيتمكن مستخدمو سطح المكتب من سحب وإسقاط الصور ومقاطع الفيديو على الموقع. وسيتم تزويدهم أيضًا بدعم محرر الصور لاقتصاص الصور وتطبيق الفلاتر.

وعلى غرار مستخدمى التطبيق، سيتمكن مستخدمو سطح المكتب أيضًا من إضافة تسميات توضيحية ومواقع إلى الصور، ويمكنهم أيضًا وضع علامة على الأشخاص الموجودين في الصورة، وفى الإعدادات المتقدمة، سيتمكنون من تعطيل التعليقات أيضًا.

ولم يكشف الموقع عن تاريخ طرح الميزة، لكنه ذكر أنها ستطبق في المستقبل القريب وفق "اليوم السابع".