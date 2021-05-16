خرائط غوغل تعرض مواقع تقديم لقاح كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

باتت إعلانات البحث عن لقاحات كورونا تظهر على خرائط غوغل على الهواتف بنظام أندرويد لتشجيع الناس على اللقاح وتسهيل الوصول إليه.

وأضافت شركة غوغل خرائط تسهل العثور على مراكز تلقيح قريبة للراغبين في أخد التطعيم، في آخر محاولاتها للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وكانت غوغل دأبت على نشر معلومات مفيدة حول الوباء على منصاتها الكبيرة.

كما ينشر محرك غوغل إعلانات جديدة مثل "أسباب تدعم التلقيح" وإعلانات أخرى تدعو للتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وفق "قناة الحرة".

وجرت حملة التطعيم في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن بشكل مكثف وبات المجال مفتوحا أمام جميع الذين هم في سن التلقيح لتلقي الحقنة، في وقت حصل حوالى 55% من الأميركيين البالغين على جرعة واحدة على الأقل.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (561,074) تليها البرازيل بتسجيلها 348,718 وفاة فالمكسيك مع 207,020 وفاة ثم الهند مع 168,436 وفاة والمملكة المتحدة مع 127,040 وفاة.